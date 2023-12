Oliver Ingrosso till hård attack mot Leif GW Persson efter mötet i Nyhetsmorgon

Krögaren Oliver Ingrosso, 33, har haft ett hektiskt år. Hans restaurang Olli i centrala Stockholm går som tåget – minns du förresten vad som hände när Katrin Zytomierska försökte boka på just Olli?

Oliver är även nybliven pappa till sonen Kalí som han har tillsammans med sambon Zoe Fay-Brown, och utöver det så har han släppt en kokbok. När hans syster Bianca Ingrosso skulle göra reklam för just kokboken blev det väldigt fel – det slutade med att hon hånades för det hon la ut på sociala medier om kokboken.

Bianca Ingrosso, Oliver Ingrosso och Zoe Fay-Brown. Bildkälla: Stella Pictures.

Ja, minst sagt fullt ös för Oliver Ingrosso – och han tycks inte ha några planer på att ta det lugnare. Under vintern har han då och då hoppat in i Nyhetsmorgon i TV4 där han lagar mat istället för Erik Videgård.

Erik har haft lite välbehövlig semester, och då har helt enkelt Oliver underhållit tittarna med sina kokkonster.

Oliver Ingrosso kritiseras för beteendet i Nyhetsmorgon: "Konstigt"

Oliver Ingrosso om mötet med Leif GW Persson i Nyhetsmorgon

En annan känd profil som vi ofta ser i Nyhetsmorgon är kriminologen Leif GW Persson, 78, som förgyller sändningarna med sina kunskaper om aktuella brott.

I sminket eller i "green room" är det inte konstigt att gästerna springer på varandra. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur det gick till när skådespelaren Louie Marti träffade Leif GW Persson under Nyhetsmorgon.

– Han tål det, sa Louie Marti om den dräpande kommentaren han hade om GW då.

Leif GW Persson är kanske en av landets mest folkkära personligheter, och när tv-krönikören Johan Croneman i Dagens Nyheter skrev om GW:s popularitet nämnde han GW i samma andetag som bland andra Bosse Bildoktor, Siw Malmkvist, Åsa-Nisse och Lotta Engberg.

Leif GW Persson. Bildkälla: Stella Pictures.

Men en som inte verkar vara ett stort fan av just Leif GW Persson är Oliver Ingrosso. När Oliver gästade Youtubern Malin Norlander så fick han frågan om vem som var den jobbigaste kändis han har träffat – och det är Leif GW Persson, tycker Oliver.

– Skitotrevlig, han hälsar inte eller någonting. Han snäser av en. Jag säger inte att han är otrevlig som person om man lär känna honom och pratar men min egen uppfattning, not my cup of tea so far i alla fall, säger Oliver Ingrosso i klippet.

Leif GW Perssons känga till Oliver Ingrosso: "Inget minne av karln"

Leif GW Persson själv ställer sig frågande till kritiken från Oliver Ingrosso. För Expressen ger den välkända kriminologen sin syn på det hela:

– Jag har inget minne av att jag överhuvudtaget har pratat med karln eller träffat honom.

Oliver Ingrosso i bråk med äldre dam på stan: "Jag blev förbannad"

Oliver Ingrosso om felet svenskar gör med sin pasta: "Absolut inte"