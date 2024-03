Sasa Jensens första ord om relationen med Magdalena Graaf

Sasa Jensen ålder – hur gammal är han?

Sasa Jensen föddes den 10 mars 1973, vilket innebär att han fyller 51 år under 2024.

När var Sasa Jensen med i Big Brother?

Sasa Jensen var med i dokusåpan "Big Brother" 2015, vilket var den sjunde säsongen. Andra som medverkade i säsongen, som programleddes av Adam Alsing, tillsammans med Jensen var till exempel Sara Bolay, Linnea Vall och Myrna Österlund.

De tio första deltagarna som klev in i Big Brother 2015, däribland Sasa Jensen. Foto: Vilhelm Stokstad/Maja Suslin/TT

Hur gick det för Sasa Jensen i Big Brother?

Sasa Jensen lämnade "Big Brother" frivllligt. Detta efter att han tagit del av provsvar som hans son Justin, som vid tiden var sjuk i leukemi, fått efter en undersökning.

– Jag gick in i huset med vetskapen om att Justin mådde bra. Han mår fortfarande bra, men jag kände att det var svårt för mig att vara kvar. Det var ett väldigt enkelt beslut för mig att ta, sa Jensen i ett pressmeddelande då, enligt Aftonbladet.

Säsongen vann Christian Sahlström.

Vad jobbar Sasa Jensen med i dag?

Sasa Jensen jobbar, enligt LinkedIn, som "territory manager" för ett golvläggningsföretag.

Sasa Jensen inför Big Brother 2015. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Har Sasa Jensen barn?

Om Sasa Jensen har barn utöver sonen Justin är oklart.

Hur träffade Sasa Jensen Magdalena Graaf?

I mars 2024 stod det klart att Sasa Jensen hittat kärleken i Magdalena Graaf, vars relation med Louie Marti tog slut under hösten 2023.

– Vi har känt varandra sedan vi var unga. Sasa är en ungdomskärlek som jag sprang in i av en slump och det var love at first sight. Relationen är på en väldigt vuxen nivå, den är grundad och stabil, har Graaf sagt till Aftonbladet om det nya förhållandet.

På Graafs blogg har hon vidare skrivit så här om Sasa:

"En helt vanlig jordnära kille. Vanligt jobb, större barn. I min egen ålder, tillochmed äldre.Han är klar med allt, och oxå redo för en andra lugn akt i livet. Svårare eller konstigare än så är det inte. Vi tar det som det kommer och gör ingen större affär av det."

Magdalena Graaf. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

På Instagram har även Sasa kommenterat relationen.

"Mitt livs kärlek och jag", skrev han i ett inlägg där han delat en bild på sig själv och Graaf.



Har Sasa Jensen Instagram?

Ja, på Instagram heter Sasa Jensen @sasa.jensen.