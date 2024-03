Folk rasar på Oliver Ingrosso – efter bilden på sonen och Pernilla Wahlgren

Oliver Ingrosso, 34, har under det senaste året samlat på sig både en och två rubriker.

Oliver Ingrosso oigenkännlig på nya bilderna

Bland annat så anklagades Oliver för att ha skällt ut en äldre dam ute på stan. En kvinna som blev vittne till händelsen skrev på sin Instagram att hon var på väg hem från sin läkartid när hon såg en ung man stå och "skälla ut" en äldre dam på Olof Palmes gata i centrala Stockholm.



Oliver valde att svara på inlägget.

"Du behöver inte hålla med och ja jag blev förbannad och borde varit mer resonlig med henne. Men hon var inte det själv heller", skrev han bland annat.



Det hela genererade ett ramaskri hos följarna.

Några månader senare valde Oliver att slänga en känga på någonting utav det folkkäraste vi har – nämligen Leif GW Persson. Detta när han gästade Malin Nordlanders Youtubekanal.

– Han var skitotrevlig, han hälsar inte eller någonting. Han snäser av en. Jag säger inte att han är otrevlig som person om man lär känna honom och pratar men min egen uppfattning, not my cup of tea so far i alla fall, sa Oliver då.



Vad GW:s svar på det hela blev?

– Jag har inget minne av att jag överhuvudtaget har pratat med karln eller träffat honom, sa han till Expressen.

Oliver Ingrosso i bråk med Pernilla Wahlgrens följare

Denna gång har Olivers känslor rörts upp efter att Pernilla Wahlgren postat en bild där hon poserar tillsammans med Olivers son och Bianca Ingrosso.

Oliver kommenterade nämligen: "Jag har fan världens sötaste lilla skit".

Följarna ansåg då att det var lite väl många svordomar i Olivers fras då det just var en bild på hans knodd.

Och då Oliver inte direkt är den som ursäktar sig så svarade han istället:

"Det har du fan rätt i. Helvete det var jävligt dumt av mig", för att påvisa att han minsann kunde svära ännu mer.

