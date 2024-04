Peter Haber byts ut i Beck – ersätts av ännu en norsk stjärna

Spänningen var hög inför att den 50:e Beck-filmen "Dödläge" skulle ha premiär tidigare i år. I filmen hittas en kriminell man brutalt mördad i sin lägenhet, känd för polisen för sin medverkan i ett stort värdetransportrån där bytet aldrig återfanns.



Men polisutredningen tar en drastisk vändning, när en i gruppen mystiskt försvinner.

Peter Haber väntade med att se nya Beck

Den omåttligt populära poliskommisarien Martin Beck har spelats av skådespelaren Peter Haber, 71, i alla år.

I samband med Dödläges premiär i februari gick han ut med att han – till skillnad från många fans – inte tänkt kasta sig över filmen.

– Jag väntar så länge att det liksom har försvunnit lite ur kroppen, om du förstår vad jag menar. Då kan jag se filmen, sade han i en intervju med Moviezine.



Därför väljer Peter Haber att inte se "Beck - Dödläge"

"Tittarna kommer uppskatta lite norsk dominans"

Men nu står det klart att 50 filmer är allt vi kommer få se av Peter Haber i rollen som Beck.

Han har bytts ut, och från och med nästa film är det en landsman till norrmannen Kristofer Hivju (som spelar Gunvald Larsson) som tar över stafettpinnen.

Uppgifterna når Nyheter24 under måndagen och kommer direkt från Peder von Schnitzelbaum – kändischef för organisationen NISTOW (Norway Is The Only Way), och filmens assisterande Food and Mood-manager.

– Det har länge varit på tapeten att "Norgefiera" Beck, och nu är vi ett steg närmare det. Jag tror tittarna kommer uppskatta lite norsk dominans, vi tycker det känns kjempeflott i varje fall.

Beck blir "Becki" – hon tar över

Den som tar Peter Habers plats är ingen mindre än "Exit"-stjärnan Agnes Kittelsen, 43. Hon är sedan 2016 gift med musikern Lars Winnerbäck, som hon träffade under inspelningen av tv-serien "Dag" 2013.

Agnes Kittelsen spelar "Becki". Foto: Stella Pictures

Hon kommer både modernisera och feminisera karaktären, enligt von Schnitzelbaum:



– Man är mätt på Martin Beck – så, nu har jag sagt det... Men hur fräschar man upp en så mulen poliskommisarie? En dag i somras när jag övade lydnad med mina vandrande pinnar Ribbe och Brunost så slog det mig, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Beck måste bli kvinna. Vi har valt att kalla henne Becki.

Norska stjärnor i Sverige har fått kritik

Norska profiler som tar plats i Sverige har varit uppe för diskussion flera gånger den senaste tiden.

I januari i år stod det klart att Friends Arena i Solna byter namn till Strawberry Arena, döpt efter norska Petter Stordalens hotellkedja. Bytet äger rum i juli, och blev en riktig vattendelare bland svenskarna.

Och så sent som för några veckor sedan kammade norska tvillingparet Marcus och Martinus Gunnarsen hem vinsten i Melodifestivalen 2024. Även det ledde till en het debatt, och många tv-tittare ställde sig frågan varför de tävlar för Sverige istället för hemlandet Norge.

Att det plötsliga Beck-bytet ska mötas av samma motstånd har von Schnitzelbaum svårt att tro.

– Jag är övertygad om att tittarna kommer tycka om Becki minst lika mycket som Beck, kanske mer till och med. Vem älskar inte Norge, liksom?

Nyheter24 söker Peter Haber och Agnes Kittelsen för en kommentar.