Jon Henrik Fjällgren släppte sin första skiva 2005, men det var inte förrän 2014 som han slog igenom på riktigt, det skriver SVT i samband med att dokumentären Jon Henrik Fjällgren – Mina världar har premiär i dag.

Jon Henrik Fjällgren. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Folkkära profilen – har inte setts till på ett tag

Det var när Jon Henrik vann Talang 2014 som det svenska folket fick upp ögonen för artisten. Han är i dag en folkkär profil, däremot har han inte setts till på ett tag – förrän nu.

Senast vi såg Jon Henrik var när han medverkade i Melodifestivalen med låten "Where you are". Nu berättar han för Hänt varför han försvunnit från rampljuset.

Jon Henrik Fjällgren under Melodifestivalen 2019. Bildkälla: Johan Valkonen/STELLA Pictures

Därför försvann Jon Henrik Fjällgren från rampljuset – blir personlig i ny dokumentär

Under det senaste året har ett kamerateam följt Jon Henrik. Dokumentären "Mina världar", som har premiär på SVT i dag, handlar om artisten och renskötaren från Mittådalen under ett års tid.

Bakom framgångarna döljer sig ett liv som kantats av mörker, utsatthet och mobbning. När Jon Henrik var liten adopterades han från Colombia till Mittådalens sameby.

I dokumentären reser han för första gången tillbaka till sin hemstad Cali i Colombia. Han berättar okonstlat om sitt liv och sin historia, enligt SVT.



– Jag turnerade ganska mycket förra året. Att jag blir ganska personlig i dokumentären kanske har att göra med att den skildrade mig som person, inte som artist. Sen har det med tillit att göra. Jag litade på filmteamet från SVT och vi blev som en liten familj, säger han till Hänt.



"Jon Henrik Fjällgren – Mina världar" kan du redan nu se på SVT Play.