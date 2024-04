Amit Paul ålder – hur gammal är han?

Amit Paul föddes i Piteå den 29 oktober år 1983, det betyder att han fyller 41 år hösten 2024.

Enligt IMDb är Amit Paul 173 centimeter lång.

Amit Paul längd – hur lång är han?

Det är inte känt exakt hur lång Amit Paul är, men på bilden nedan ser han ut att vara i stort sett jämnlång med Marie Serneholt, som är 170 centimeter lång.

Marie Serneholt försvann från rampljuset – det gör hon idag



Foto: Johan Nilsson/TT

Var Amit Paul med i A-Teens?

Ja, Amit Paul var en av medlemmarna i popgruppen A-Teens. Gruppen hade sin storhetstid mellan 1998 och 2004, då turnerade de runt i Europa och släppte flera låtar.

Gruppen bestod av Amit Paul, Marie Serneholt, Sara Lumholdt och Dhani Lennevald.

Under Melodifestivalen 2024 så återförenades gruppen och uppträdde som mellanakt under under den första deltävlingen.

Släppte Amit Paul låtar efter A-Teens?

När gruppen precis upplösts så hade han en kort egen solokarriär där han släppte lite egen musik.

Foto: Gunnar Ask/TT

Har Amit Paul fru eller flickvän?

Ja, Amit har en fru. Han är gift med Unnur Yrr Helgadottir.

Har Amit Paul familj och barn?

Amit hat två barn tillsammans med frun Unnur Yrr Helgadottir. De bor tillsammans på Island.

Vad gör Amit Paul i dag?

Under tiden som Amit fortfarande turnerade med A-Teens valde han att plugga klart sina gymnasiestudier. När A-Teens splittrades satsade han på en solokariär och släppte albumet “Songs In A Key Of Mine”.

Han lade sedan musikkarriären på is och sökte sig vidare till Handelshögskolan för att plugga vidare.

– Jag pluggade när de andra låg vid poolen eller shoppade. Det gjorde att jag fick sätta igång hjärnan och jag fick dessutom lite reality check på att det fanns en värld som inte bara handlade om dopade popularitetstävlingar. Rent konkret läste jag distanskurser och tentade av dem när jag kom hem, sa han i en intervju med Nöjesguiden.

I dag är Amit Paul vd för företaget Paxymer.

Har Amit Paul Instagram?

På Instagram heter Amit Paul @am8p.