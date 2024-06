Därför pratar alla om Zara Larssons nya, barnförbjudna bilder

Det var 2008 som Zara Larsson vann Talang som tioåring. Hon knockade juryn med låten "My heart will go on" och sedan den stunden har Zara Larssons karriär gått spikrakt upp.

Zara Larsson. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Hon är idag en av Sveriges största musikexporter med omkring 30 miljoner Spotify-lyssnare i månaden. Flera av hennes låtar, exempelvis Lush life och Symphony har nått en bra bit ovanför miljardsträcket.

Nu är hon aven aktuell för vita duken. Filmen heter "En del av dig" och får premiär på Netflix den 31 maj.

Och pengarna – ja de rullar sannerligen in som de ska. HAZA AB har i dag tillgångar på omkring 40 miljoner och nästa bokslut kommer antagligen att ligga på en summa betydligt högre än det.

Zara berättade nyligen i podden "Högt i tak" att hon inte direkt "tittar på prislappen" när hon köper saker. Men en liten bit av kakan – den fick ingen mindre än Laila Bagge.

Zara i sin första roll i "En del av dig". Bildkälla: Rickard Aronsson

– Det måste ju ha att göra med det här.... alltså hon hittade ju mig kan man ju säga? Hon fick ju en slags "finding fi" så... well...hon har ju dragit in vad kan det vara *beepljud* av allt jag har tjänat fram till... ja inte så länge sen...

– Du...skämtar? Så hon har alltså dragit in pengar på dig under alla dessa år? Du har ju seriöst byggt hennes hus haha, säger Rosanna Charles.

– Ja. Det var när jag bytte skivbolag från det skivbolaget hon hjälpte mig att bli signad till. Queen ändå haha. Men jag måste ändå säga det, Laila tog ju med mig till LA och gjorde så att jag fick träffa TEN (skivbolag) som jag blev signad till sen. Så den ska hon ha, avslutade Zara.

Zara Larssons oblyga bilder

Zara Larsson är långt ifrån bara känd för sina musikaliska ådra. Zara är nämligen väldigt aktiv på både X men även på TikTok där hon mer än gärna uttrycker sina åsikter. Hon har flera gånger råkat i luven med andra användare, kändisar samt att hennes inlägg om killar som inte vill använda kondom blev viralt.

Zaras bilder om bowling blev också en världsnyhet – mer om det kan du läsa här.

Denna gång är det dock någonting helt annat Zara gör som vi inte ser varje dag på våra svenska artisters Instagrams.

Zara Larsson. Bildkälla: zaralarsson/Instagram

Hon röker..... någonting, samtidigt som hon använder ett elracket för att slå ihjäl flugor.

Någonting man sannerligen inte ser varje dag.