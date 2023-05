Zara Larsson gör skådespelardebut: "Berättelse på liv och död"

Zara Larsson har under flera år bjudit Sverige och resten av världen på sin musik och under början av 2023 så släppte artisten singeln "Can't tame her". Efter en lång väntan på ny musik blev singel snabbt en favorit på radiokanalerna.

Den 19 maj kommer Zaras nästa singel "End of time" lanseras medan fansen väntar på hennes kommande album. Men innan dess levererades en oväntad nyhet. Zara ska nämligen göra debut som skådespelare.

Zara Larsson har huvudrollen i ny Netflix-film

Sedan tidigare är det känt att filmen, vars engelskspråkiga titel är "A part of you", regisseras av poddaren och författaren Sigge Eklund. Filmen har planerad premiär 2024 och beskrivs som ett svenskt uppväxtdrama.

"'En del av dig' är en berättelse på liv och död om hur det är att vara 17 år och känna hur man går sönder av längtan", enligt Netflix.

Tillsammans med Edvin Ryding kommer Zara Larsson spela i nya Netflix-filmen. Bildkälla: Netflix och Rickard Aronsson

Manus skrivs av Michaela Hamilton som tidigare har skrivit serierna "Zebrarummet" och "Eagles".