Zara Larsson råkar avslöja hur mycket pengar hon gett Laila Bagge

Zara Larsson, 25, har kommit att bli en av Sveriges största musikexporter. Låtar som "Lush life" och "Symphony" har i dag omkring en och en halv miljard streams på Spotify (vardera) och hennes nya album "VENUS" har gjort braksuccé över hela världen.

Det inte alla vet är att Zara slog igenom som tioåring. Detta var i TV4:s Talang år 2008 där hon vann finalen med låten "My Heart Will Go On".

Zara Larsson tillsammans med prins Daniel och Kronprinsessan Victoria. Bildkälla: Christine Olsson /TT

15 år senare omsätter hennes bolag omkring 40 miljoner, andra artister drar i henne för samarbeten och hon gästar talkshows över hela världen.



För ett par år sedan hittade hon även kärleken i dansaren Lamin Holmén. Lamin är en av Melodifestivalens mest framgångsrika dansare och är även med i musikvideos och på andra shower och konserter.

Lamin Holmén och Zara Larsson. Bildkälla: Stella Pictures

– Det bästa jag vet är när man går ut och man ser tjejer flirta med honom. Då känner jag att "that's my man", det är jag som kommer att gå hem med honom ikväll, berättar Zara i podden "Högt i tak" när hon gästade Rosanna Charles och Sanna Guidetti.

– Om vi skulle kunna ha ett öppet förhållande? Nej, det tror jag ingen av oss skulle vara redo för. Men vad vet man... om man en dag är gifta och har barn kanske man känner för att liva upp det lite, lade hon till.

En till sak Zara valde att berätta om var sin historia med Laila Bagge.

Rosanna och Sanna frågar sedan Zara om en rubrik de sett florera som handlar om "Laila Bagges hemliga pengauppgörelse med Zara Larsson".

Laila Bagge. Bildkälla: Stella Pictures

– Det måste ju ha att göra med det här.... alltså hon hittade ju mig kan man ju säga? Hon fick ju en slags "finding fi" så... well...hon har ju dragit in vad kan det vara *beepljud* av allt jag har tjänat fram till... ja inte så länge sen....



– Du...skämtar? Så hon har alltså dragit in pengar på dig under alla dessa år? Du har ju seriöst byggt hennes hus haha, säger Rosanna.

– Ja. Det var när jag bytte skivbolag från det skivbolaget hon hjälpte mig att bli signad till. Queen ändå haha. Men jag måste ändå säga det, Laila tog ju med mig till LA och gjorde så att jag fick träffa TEN (skivbolag) som jag blev signad till sen. Så den ska hon ha, avslutar Zara.

