Lisa Borg är gravid – lyckan efter IVF-kampen

Lisa Borg, tidigare Anckarman, började dejta Henrik Borg i början av 2020. Detta efter att hon fått upp ögonen för honom i norska "Ex on The Beach" 2018.

Två år senare gifte sig paret i ett slott i Uppland. Festen varade i tre dagar och gästades av bland annat Eurovision-vinnaren Alexander Rydbak som framförde ”Fairytale” för brudparet, skriver Aftonbladet.

– Vi båda gillar att slå på stort och ”more is more” har nog präglat båda våra liv på varsitt håll innan vi sammanstrålande. Så det fanns ingen annan utväg än att det skulle bli så här, sa Lisa Borg till Aftonbladet då.

Kämpat med att bli gravida

Paret har försökt bli gravida i två år utan resultat. Och därför påbörjade de en IVF behandling.

Den första IVF behandlingen misslyckades men paret gav inte upp och körde igång med en ny behandling.

Visar upp gravid-lyckan på Instagram

Och skam den som ger sig. Lisa och Henrik Borg visar på Instagram att den andra IVF har gått bra och Lisa Borg är gravid i vecka fem.

"Det är med stor glädje (och lite rädsla) vi berättar att vi tagit ett positivt graviditetstest i vecka 5. Normalt sett brukar inte folk berätta så här tidigt för att det är så stor risk (10-20%) för missfall när man gör IVF. Men eftersom vi valt att ta med er på denna IVF-resa från början till slut så är det ett naturligt steg att dela detta i realtid även om framtiden är oviss.", skriver de i ett gemensamt Instagram-inlägg.

Det är många personer som har gratulerat paret i kommentarsfältet, bland annat Carina Berg, Alice Stenlöf och Robin Calmegård.

