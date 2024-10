Lina Hedlund ålder – hur gammal är hon?

Lina Hedlund föddes den 28 mars 1978, vilket innebär att hon fyller 47 under 2025.

Lina Hedlund uppträder under schlagerkvällen på Pride Park på Östermalms IP under Stockholm Pride 2024. Foto: Oscar Olsson/TT.

MISSA INTE: Allt om Lisa Miskovsky: Längden, sambon och snowboardkarriären

Lina Hedlund längd – hur lång är hon?

Nyheter24 har inte kunnat hitta några uppgifter om Lina Hedlunds längd.

Har Lina Hedlund varit med i Alcazar?

Alcazar grundades 1998 och det skulle dröja ända till 2007 innan Lina Hedlund gick med.

Från början bestod gruppen av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Annika Kjærgaard. Efter att gruppen splittras 2005 återförenades de igen 2007 men utan Kjærgaard som ersattes av Hedlund.

Alcazar 2018. Foto: Stina Stjernkvist/TT.

Under sin tid i Alcazar släppte gruppen bland annat låtarna "Blame it on the disco'" och "Stay the Night" som framfördes i Melodifestivalen 2009.

Hedlund var med i Alcazar tills gruppen lade ner år 2018.

LÄS MER: Lina Hedlund: Att gigga är det jag älskar mest av allt

Alcazar 2009. Foto: Jessica Gow/TT.

Har Lina Hedlund make eller pojkvän?

Lina Hedlund är sedan 2018 gift med programledaren Nassim Al Fakir. Paret har varit tillsammans betydligt längre än så.

Nassim Al Fakir och Lina Hedlund 2019. Foto: Claudio Bresciani/TT.

Vem är Lina Hedlunds make Nassim Al Fakir?

Nassim Al Fakir har bland annat varit med i "Bolibompa", "Let´s dance" och "Detektiverna". Han är bror till musikern Salem Al Fakir som var med i Melodifestivalen 2010 med låten "Keep On Walking" och som vunnit tre Grammisar.

Nassim Al Fakir friade till Lina Hedlund i direktsändning under Sweden International Horse Show i Friends Arena. Al Fakir äntrade arenan stående i en romarvagn som drogs av fyra hästar i full romarutsyrsel.

Paret år 2020. Foto: Pontus Lundahl/TT.

I en tidigare intervju med Nyheter24 ger Nassim Al Fakir en inblick i vardagen med Lina Hedlund.

– Jag brukar tvätta toaletten och kattlådan. När hon har vaknat så är det redan klart. Jag brukar skriva, eller det var längesen nu… Men jag har skrivit lappar. När hon öppnar och ska gå och lägga sig så står det en lapp där, förklarade han med ett skratt.

LÄS MER: Nassim Al Fakir avslöjar privat detalj om Lina Hedlund

Men allt har inte varit frid och fröjd. I en intervju med Svensk Damtidning berättar Hedlund om det turbulenta året 2011 som skulle ha avslutats med en lyxig resa över Atlanten.

– Vi hade haft ett turbulent år och skulle fira nyår i Las Vegas. Tyvärr kom vi bara till Chicagos flygplats. Där var det dåligt väder, plan blev inställda, det började brinna på hotellet och vi fick vända hem till Sverige, sa hon till tidningen och fortsatte:

– Vi bodde två dygn på Chicagos flygplats och sen vände hem. Jag grät hela resan hem.

Har Lina Hedlund och Nassim Al Fakir barn?

Ja, tillsammans har Lina Hedlund och Nassim Al Fakir två barn: Sönerna Tino och Eide.

Eide föddes 2016 och Tino föddes 2012.

Har Lina Hedlund varit med i Melodifestivalen?

Lina Hedlund har deltagit i Melodifestivalen fyra gånger.

Första gången Lina Hedlund tävlade i Melodifestivalen var 2002 med bidraget "Big Time Party" som hon framförde tillsammans med sin syster Hanna Hedlund.

Hanna och Lina Hedlund i Melodifestivalen 2002. Foto: Mark Earthy/TT.

Andra gången var år 2003 med bidraget "Nothing Can Stop Me" som hon framförde själv.

Tredje gången var tillsammans med Alcazar år 2009 med bidraget "Stay the Night".

2015 var hon en av jurymedlemmarna i den svenska jurygruppen till Eurovision Song Contest.

2019 var hon tillbaka som tävlande i Melodifestivalen med bidraget "Victorious".

Lina Hedlund som framför bidraget Victorious. Foto: Claudio Bresciani/TT.

Är Lina Hedlund syster till Hanna Hedlund?

Ja, Linas syster är sångerskan och skådespelaren Hanna Hedlund.

År 2000 tävlade hon i Melodifestivalen med bidraget "Anropar försvunnen".

2002 slog systrarna ihop sig och framförde låten "Big Time Party" som kom hela vägen till final där den slutade på nionde plats.

2013 återvände Linas syster till tävlingen med gruppen Swedish House Wives som bestod av hon själv, Jenny Silver och ingen mindre än Pernilla Wahlgren. De tävlade med låten "On Top of the World".

2016 gifte sig Hanna Hedlund med Martin Stenmarck. Paret fick tre barn födda 2004, 2006 och 2012.

Hanna Hedlund och Martin Stenmarck 2011. Foto: STELLA PICTURES.

Hanna Hedlund och Martin Stenmarck 2018. Foto: STELLA PICTURES.

2021 separerade Stenmarck och Hedlund.

MISSA INTE: Nassim al Fakir om intima bilderna: "Har med mig kameran hela tiden"

Vem är äldst av Lina och Hanna Hedlund?

Hanna Hedlund är född 1975 och därmed två år äldre än systern Lina Hedlund.

Hanna Hedlund, Martin Stenmarck, Lina Hedlund och Nassim Al Fakir 2020. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund.

Lina Hedlund och Hanna Hedlund 2022. Foto: STELLA Pictures/Peter Grannby.

Vad heter Lina Hedlund på Instagram?

På Instagram går Lina Hedlund under namnet @linahedlundofficial där hon har strax under 50 000 följare.