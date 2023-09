Nassim al Fakir om nakenbilderna: "Har med mig kameran hela tiden"

Nassim al Fakirs ålder – hur gammal är han?

Nassim al Fakir föddes den 21 mars 1977, vilket innebär att han fyller 47 år under 2024.

Nassim al Fakirs längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på Nassim al Fakirs längd. I en intervju med Hänt har Nassim al Fakir berättat att han är drygt 170 centimeter lång.

Har Nassim al Fakir syskon?

Nassim al Fakir växte upp i Huddinge utanför Stockholm med sin mamma, som jobbade som kanslist, och sin pappa, som arbetade som bilmekaniker, samt fem syskon.

I en intervju med Grundskoletidningen lyfter al Fakir fram sina föräldrar som avgörande i att han är där han är i dag.

– Mina föräldrar sa alltid till mig, ’Testa Nassim, du vet inte om du kan innan du har testat’. Det där har gjort att jag har tränat mig i att våga säga ja till saker.

Är Nassim al Fakir bror till Salem al Fakir?

Inte sällan förväxlas Nassim al Fakir med sin bror Salem al Fakir som är artist och låtskrivare.

Salem al Fakir, till vänster, tillsammans med Agnes Carlsson och Vincent Pontare. Foto: Anders Wiklund/TT

Har Nassim al Fakir fru?

Nassim al Fakir har ingen fru eftersom han inte är gift. Han lever emellertid tillsammans med artisten Lina Hedlund, känd från discogruppen Alcazar, sedan flera år tillbaka.

Nassim al Fakir och Lina Hedlund. Foto: Claudio Bresciani/TT

När friade Nassim al Fakir till Lina Hedlund?

Paret går dock i bröllopstankar. Under Sweden international horse show år 2018 friade nämligen Nassim al Fakir till Lina Hedlund som då sa ja. Alltsammans skedde under storslagna former inför publik och al Fakir gjorde entré med en romersk stridsvagn.

Än så länge har bröllopsklockorna inte ringt, men artisten och underhållaren tycks ha storslagna planer.

– Det kommer definitivt inte bli ett vanligt bröllop, så kan man säga, har al Fakir tidigare sagt till Expressen.

Nassim al Fakir friade till Lina Hedlund år 2018. Foto: Stella Pictures

Har Nassim al Fakir barn?

Nassim al Fakir och Lina Hedlund har två barn: sonen Tilo, född 2012, och sonen Eide, född 2016.

Vilka barnprogram har Nassim al Fakir gjort?

Nassim al Fakir har medverkat i en rad barnprogram och barnfilmer genom åren, däribland SVT:s "Bolibompa" och filmerna om Lasse-Majas detektivbyrå.

Nassim al Fakir vann pris för Årets barnmusik på Grammisgalan 2023. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Har Nassim al Fakir varit med i Masked singer?

Nassim al Fakir var med i TV4-programmet "Masked singer" år 2021. Han var då utklädd till karaktären "Roboten" och landade på en sjundeplats.

Är Nassim al Fakir med i Över Atlanten 2023?

Nassim al Fakir är med i "Över Atlanten" under hösten 2023. Han får då sällskap av bland andra den tidigare fotbollsspelaren Anders Svensson och den forna Svenska Hollywoodfruar-stjärnan Maria Montazami.

Maria Montazami om otroheten mot Kamran: "Det var i..."

Vad heter Nassim al Fakir på Instagram?

På Instagram heter Nassim al Fakir så mycket som @nassimalfakir. Genom åren har al Fakir varit riktigt bjussig och lagt upp några minst sagt lättklädda bilder på plattformen.

– Man kan ju se på mina sociala medier att jag tar mycket artistiska bilder där jag gärna använder kroppen, eller kroppar, för att jag tycker det är väldigt kul. Men jag springer inte naken var som helst hur som helst, har han sagt om bilderna i en intervju med P4 Extra, där han vidare fortsatte:

– Jag har med mig kameran hela tiden och så håller man på och leker liksom. Men jag gillar inte naket hur som helst, det ska ju finnas en tanke. Som när jag såg en skogsdunge i Borlänge och kände, vad händer, här måste jag klä av mig och bara springa in.