Det var i samband med talangjaktprogrammet "X-Factor" i Storbritannien år 2010 som gruppen One Direction, ibland förkortat 1D, bildades.

Popsensationen, som sålde över 80 miljoner skivor och som prisades på allt från MTV Video Music Awards till Teen Choice Awards, bestod av Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson och Liam Payne.

One Direction när de uppträdde under svenska "X-Factor" år 2012 på Annexet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik och Harry Styles. Foto: John Shearer/AP/TT

När Payne senare, vid 31 års ålder, hittades död efter ett fall från tredje våningen vid ett hotell i argentinska Buenos Aires den 16 oktober var One Direction-fansen inte sena med att samlas utanför byggnaden.

Vid hotellets entré tändes ljus och blommor såväl som brev, med kondoleanser, lämnades för att hedra Payne.

LÄS MER: One Direction-stjärnan Liam Payne död

Fans tände ljus utanför hotellet där Liam Payne hittades död. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

"Vi älskar dig Liam", har ett fan skrivit på en lapp som lämnats vid platsen. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

MISSA INTE: Kaoset i Liam Paynes hotellrum: Droger och sönderslagen tv

Liam Payne var i Argentina för att se Niall Horans konsert

Liam Payne reste till Argentina för att närvara vid tidigare One Direction-kollegan Niall Horans konsert i Buenos Aires den 2 oktober.

Liam Payne åkte till Argentina för att se Niall Horan uppträda. Foto: Charles Sykes/AP/TT

– Det var ett tag sedan jag och Niall pratade. Vi har mycket att prata om och jag skulle vilja reda ut några grejer med killen. Inga dåliga vibbar eller så, men vi behöver bara prata, sa Payne i en Instastory innan avresan, enligt New York Post.

Med på resan hade Payne flickvännen Kate Cassidy.



Vem är Liam Paynes flickvän Kate Cassidy?

Kate Cassidy föddes den 25 mars 1999 och växte upp i New Jersey i USA, enligt brittiska The Independent. Hon har på senare år varit verksam som influencer, med över 300 000 följare på Instagram och närmare 400 000 följare på Tiktok.

Paret började dejta år 2022 och sågs för första gången ihop under ett halloweenfirande, då Cassidy var utklädd till Baywatch-stjärnan Pamela Anderson, medan var utklädd till trummisen Tommy Lee. Därefter syntes paret på röda mattan vid flera evenemang och de fångades också ofta på bild vid innestället Chiltern Firehouse i Marylebone, London.

Liam Payne och Kate Cassidy på Fashion Awards i december 2022. Foto: Stella Pictures

Kate Cassidy och Liam Payne på väg till BAFTA-efterfesten i februari 2023. Foto: Stella Pictures

Liam Payne och Kate Cassidy utanför Chiltern Firehouse i samband med en halloweenfest år 2023. Foto: Stella Pictures

Kate Cassidy "manifesterade" relationen med Liam Payne

I november 2023 publicerade Kate Cassidy, enligt The Independent, en Tiktok-video där hon sa sig ha "manifesterat" att hon skulle bli tillsammans med Liam Payne – redan som barn.

– Jag ritade den här när jag var tio år gammal. Det är en glasspinne, jag vet inte varför, men som föreställer Liam. Och på något vis, tio år senare..., säger hon i klippet, som sedan visar hur One Direction-stjärnan ligger i sängen i hennes flickrum.

Liam Payne syntes ofta på Kate Cassidys sociala medier

Det var långtifrån den enda gången som Payne syntes i Cassidys sociala medier. Hon publicerade titt som tätt Tiktok-videos och Instagram-inlägg där artisten figurerade.

Den sista videon som artisten syns i på Cassidys Tiktok publicerades den 6 oktober.

Liam Payne var förlovad med Maya Henry

Innan relationen med Kate Cassidy var Liam Payne i ett förhållande med Maya Henry. Enligt amerikanska People Magazine sågs Payne och Henry för första gången ihop i augusti 2018, men det var inte förrän året därpå som de officiellt blev ett par.

Under 2020 friade Payne till Henry, men förlovningen bröts – två gånger. Den första gången gången redan efter tio månader.

– Jag känner mer än något just nu att jag är besviken på mig själv för att jag fortsätter såra människor. Det irriterar mig. Jag har inte varit särskilt bra på relationer. Och jag vet hur mitt mönster i relationer ser ut numera. Jag är helt enkelt inte särskilt bra på dem så jag måste jobba på mig själv innan jag kan vara med någon annan, sa One Direction-stjärnan i podcasten "Diary of a CEO" då, enligt Aftonbladet.

Liam Payne och Maya Henry år 2021. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Liam Payne och Maya Henry. Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Paret hittade tillbaka till varandra, men i maj 2022 gjorde paret slut på nytt. Då florerade en bild på Payne, där han höll om en annan kvinna – något som Henry adresserade i ett kommentarsfält på sociala medier.

”Jag älskar alla fans jättemycket, men snälla sluta skicka bilder till mig av min fästman med armarna kring en annan kvinna. Det här är inte jag och det är svårt nog att veta att det här har hänt utan att behöva se det. Det räcker nu”, skrev hon då, enligt Aftonbladet.

Relationen med Henry, som kommer från en välbärgad familj från Texas, tog därmed slut för gott.

Maya Henry och Liam Payne gjorde slut för gott år 2022. Foto: Stella Pictures

Exflickvännen Maya Henry om Liam Payne: "Spränger min telefon"

Efter separationen anklagade One Direction-fans Henry för att inte ha gått vidare från Payne – något som hon svarade på i en Tiktok-video i oktober.

– Ni kallar mig besatt, men ni vet inte ens vad som händer bakom stängda dörrar eller privat. Ända sedan vi gjorde slut skickar han meddelanden till mig – spränger min telefon – inte bara från sitt telefonnummer utan det är alltid från olika telefonnummer. Så jag vet aldrig var det kommer ifrån, sa hon då, enligt Expressen, och hävdade samtidigt att artisten "gjort fruktansvärda saker".

Nyligen gav också Henry ut en skönlitterär bok "inspirerad av verkliga händelser", kallad "Looking forward", som ska handla om en ung kvinna som träffar en artist som beter sig våldsamt, enligt The Daily Mail.

Maya Henry har anklagat Liam Payne för att ha "gjort fruktansvärda saker". Foto: Stella Pictures

Bara dagar innan Paynes död ska Henry ha bett sina advokater skicka ett så kallat "cease and desist letter" – en slags juridisk varning, till One Direction-stjärnan som påstods, med besatthet, försöka kontakt med henne och hennes anhöriga, enligt Us Magazine.

Liam Payne fick barn med Cheryl Cole

Innan Liam Payne var tillsammans med Maya Henry var han i en relation med artisten och tv-profilen Cheryl Cole som han träffade år 2008 när han, för första gången, sökte till "X Factor". Det var dock först 2015 som deras romantiska förhållande började och de gjorde sin röda mattan-debut som par år 2016, uppger Hello Magazine.

Cheryl Cole och Liam Payne syntes ihop på röda mattan för första gången år 2016. Foto: Francois Mori/AP/TT

MISSA INTE: Liam Payne har barn med Cheryl Cole – hjärtskärande ord om sjuårige sonen Bear

År 2017 fick Cole och Payne en son som senare fick namnet Bear. I juli 2018 gjorde paret slut.

"Cheryl och jag är ledsna över att behöva meddela er om att vi går skilda vägar. Det har varit ett tufft beslut för oss att fatta. Vi har fortfarande så mycket kärlek för varandra och vår familj. Bear är vår värld och vi ber er att respektera hans privatliv medan vi tar oss igenom detta", skrev Payne på Instagram då.

LÄS MER: Liam Payne och Cheryl Cole bekräftar: "Vi har gjort slut"