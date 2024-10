One Direction-stjärnan Liam Payne död

Liam Payne dödsorssak

"Liam James Payne, låtskrivare och gitarrist, tidigare medlem i One Direction, dog i dag efter att ha fallit från tredje våningen i (stadsdelen) Palermo", säger den argentinska polisen i ett uttalande enligt AFP. Fallet ska enligt amerikanska medier varit på omkring 13-14 meter.

LÄS MER: Ramaskri efter bilderna på Liam Paynes döda kropp

Polisen larmades till hotellet efter ett samtal om "en aggressiv man som kan ha ha varit påverkad av droger och alkohol".

När de anlände hittades Payne på hotellets innergård, där han tros ha landat efter ett fall från tredje våningen. Han konstaterades död på platsen.

Kriminaltekniker på plats utanför hotellet i stadsdelen Palermo i Buenos Aires där Liam Payne avled efter att fallit från tredje våningen.

Succébandet One Direction

One Direction bildades i det brittiska talangjaktsprogrammet "X-factor" 2010. Förutom Liam Payne bestod bandet av Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik och frontfiguren Harry Styles. Bandet, som sålt över 70 miljoner skivor, blev snabbt en av världens populäraste musikakter och toppade listorna med hits som "What makes you beautiful", "Drag me down" och "Story of my life".

LÄS MER: Chockade fans samlas utanför Paynes hotell

2016 tog One Direction en paus och har inte spelat ihop sedan dess. I stället satsade bandmedlemmarna på sina solokarriärer.

Liam Payne släppte 2019 sitt debutalbum som soloartist, "LP1", och så sent som i mars kom singeln "Teardrops".

Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles och Liam Payne i One Direction i samband med att filmen "One Direction: This Is Us" hade premiär 2013. Arkivbild.

Liam Payne var på semester med sin flickvän

Parallellt med karriären brottades Payne med missbruk och berättade i juli 2023 att han nyligen tillbringat drygt tre månader på en rehabiliteringsklinik. I augusti förra året ställde han in sin planerade turné till följd av en njurinfektion.

LÄS MER: Liam Payne chockar omvärlden med sitt nya ansikte: "Herregud vad har hänt?"

Liam Payne och flickvännen Kate Cassidy såg ut att ha en härlig semester tillsammans. De uppdaterade dagligen sina följare om den mysiga vardagen på sociala medier. Bildkälla: Stella Pictures

Enligt argentinska medier befann sig Payne och flickvännen Kate Cassidy i Buenos Aires för att närvara vid sin forne bandkollega Niall Horans konsert, som ägde rum den 2 oktober.



Liam Payne tillsammans med flickvännen. Bildkälla: Snapchat

Tillsammans med bandmedlemmen Niall Horan. Bildkälla: Snapchat

Liam Payne hade en sju år gammal son tillsammans med exflickvännen Cheryl Cole.



Liam Payne hade en sju år gammal son tillsammans med exflickvännen Cheryl Cole. Bildkälla: Stella Pictures

Hon har fortfarande inte uttalat sig om dödsfallet.



Kritik efter bilderna på Liam Paynes döda kropp

Den amerikanska nyhetssajten TMZ säger sig ha "mottagit bilder föreställande Liams kropp på ett trädäck vid hotellet med bord och stolar i närheten", men valde enligt egen utsago att endast publicera foton där Paynes midja och ena arm syns.

Publiceringen orsakade ramaskri på sociala medier och bilderna plockades bort.

LÄS MER: Hon är One Direction-stjärnans nya kärlek – vilket fansen hatar