Liam Paynes hjärtskärande ord om sjuårige sonen Bear

Det var genom det brittiska programmet "X-Factor" som Liam Payne, under ledning av skivbolagsgiganten Simon Cowell, blev en del av pojkbandet One Direction tillsammans med de andra deltagare Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan och Harry Styles.

Och det dröjde inte länge innan succén var ett faktum. Bandet, som sålt över 70 miljoner skivor, blev snart ett av världens mest populära och omskrivna popgrupper och skördade stora framgångar med hitlåtar så som "What makes you beautiful" och "Story of my life".

Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson och Harry Styles. Foto: Charles Sykes/AP/TT

One Direction var en av världens mest populära popgrupper. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Men år 2016 pausade gruppmedlemmarna sitt samarbete och sedan dess har One Direction inte spelat ihop. Istället har medlemmarna gjort solokarriärer på varsitt håll och så även Payne som år 2019 släppte debutalbumet "LP1".

Så sent som i mars i år släppte Liam Payne singeln "Teardrops".

Liam Payne. Foto: Ian West/AP/TT

Liam Payne berättade om sitt missbruk

Vid sidan om den framgångsrika karriären kämpade emellertid Liam Payne med ett missbruk. I juli 2023 berättade han i en Youtube-video att han spenderat tre månader på en rehabiliteringsklinik.

Månaden därpå meddelade han att hans planerade turné skulle ställas in på grund av hälsoproblem.

"Jag har varit sjuk det senaste och lades in på sjukhus med en allvarlig njurinfektion. Vi hade precis börjat repa när jag blev rådd att inte ge mig ut på vägarna under tiden jag tillfrisknar. Vi behöver lägga om turnén och jag ser fram emot att träffa er snart. Tack och förlåt.", skrev han i ett inlägg på Instagram då, enligt Gaffa.



I mars i år släppte han singeln "Teardrops", men någon turné blev det aldrig.

Liam Payne ställde in sin turné av hälsoskäl förra året. Foto: Jonathan Brady/AP/TT

Liam Payne död efter fall från tredje våningen

Vid 17-tiden, lokal tid, larmades polisen till ett hotell i stadsdelen Palermo i Argentinas huvudstad Buenos Aires med anledning av "en aggressiv man som kan ha varit påverkad av droger och alkohol".

Väl på plats hittade polisen en man död på hotellets innergård. Mannen bekräftades senare vara Liam Payne.

”Liam James Payne, låtskrivare och gitarrist, tidigare medlem i One Direction, dog i dag efter att ha fallit från tredje våningen i Palermo”, uppgav den argentinska polisen i ett uttalande enligt AFP.

Payne blev 31 år gammal.

Liam Payne konstaterades död på platsen. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

Fans har samlats utanför hotellet i Buenos Aires. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

One Direction-fans tänder ljus utanför hotellet där Liam Payne hittades död den 16 oktober 2024. Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT

Liam Payne fick barn med Cheryl Cole

Liam Payne, som vid tiden för sin död var i en relation med influencern Kate Cassidy, lämnar efter sig ett barn: sonen Bear, som han fick tillsammans med artisten och tv-profilen Cheryl Cole.

Sonen föddes år 2017 och i podcasten "Diary of a CEO" har Payne tidigare berättat om hur han skulle reagera om Bear, likt sina föräldrar, skulle vilja jobba inom underhållningsbranschen.

– Jag skulle aldrig stoppa honom, men jag skulle göra honom medveten om riskerna. Mina föräldrar upplevde inte det jag upplevde. Jag skulle vilja att han gjorde någonting som han njuter av varje dag, sa han då, enligt Hello Magazine.

Cheryl Cole och Liam Payne år 2016. Foto: Francois Mori/AP/TT

Liam Payne och flickvännen Kate Cassidy. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

I Youtube-videon, publicerad förra sommaren, där Payne berättade om hur han spenderat tid vid en rehabiliteringsklinik tackade han också exflickvännen Cheryl Cole och sonen.

– Jag vill tacka min son och hans mamma för att de gett mig friheten att åka och försöka må bättre, sa han då och fortsatte vidare:

– Det finns ingen poäng i att försöka vara en pappa när man inte har någonting att lära barnet och jag tror, fram tills nu, har jag inte haft så mycket att säga till honom, utöver att jag bryr mig och älskar honom djupt.

Liam Payne om sonen Bear: "En mini-jag"

Sedan sonen Bear föddes år 2017 har föräldrarna valt att hålla honom undan rampljuset. Men i augusti i år, i samband med att stjärnan fyllde 31 år, delade han med sig av en uppdatering kring sonen.

– Han börjar bli så stor nu. Han är en stor kille och ser ut som en mini-jag. Som om vi behöver mer av mig i världen, sa han då i ett videoklipp på Instagram då, enligt Daily Mail.

I mars i år delade han också en bild på sonen, stående framför en billboard på Payne, med texten: "Jag vill vara på en billboard en dag pappa."

Varken Liam Paynes familj eller exflickvännen Cheryl Cole har uttalat sig om Paynes bortgång ännu.

