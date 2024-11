Allt om danska artisten Christopher: Fru, barn och låtar

Vem är Christopher Lund Nissen?

Christopher Lund Nissen, känd under artistnamnet Christopher, är en dansk artist och låtskrivare som föddes i Frederiksberg, men som senare flyttade till Amager med familjen.

Christopher ålder – hur gammal är han?

Christopher föddes den 31 januari 1992, vilket innebär att han fyller 32 år under 2025.

Christopher Lund Nissen. Foto: Stella Pictures

Christopher låtar – vilka hits har den danska artisten gjort?

Christopher prövade sin lycka redan som 17-åring när han klev in på EMI i Köpenhamn, som nu är en del av skivbolaget Warner Music, och spelade upp några av sina låtar.

– Jag kom bara in med mycket självförtroende. Och jag har alltid haft den sortens konstiga supersjälvförtroende, har han sagt till Shanghai Daily tidigare, där han fortsatte vidare:

– Jag tror jag fått det från min mamma.

Den danska artisten Christopher. Foto: Stella Pictures

Genom åren har Christopher släppt flera album och en rad hitlåtar, däribland "A beautiful life", "Hope this song is for you", "Bad" och "Leap of faith".

Har Christopher fru?

Ja, Christopher är sedan 2019 gift med Cecilie Haugaard. Paret lägger titt som tätt upp bilder på varandra i sociala medier.

Vem är Christophers fru Cecilie Haugaard?

Christophers fru Cecilie Haugaard, född 1990 och uppvuxern i Odense, är modell och blev faktiskt upptäckt redan som 12-åring av vd:n för Unique Models i Danmark.

– Jag sprang runt med blött hår och en sportväska i Odense med min mamma, när Jacqueline Friis-Mikkelsen plötsligt stoppar mig och frågar om jag vill komma in och ta några bilder, har hon berättat för Ekstra Bladet.

Om maken Christopher har hon tidigare sagt följande till Alt för damerna:

– Jag har aldrig varit så kemiskt attraherad till någon. Aldrig någonsin. Det var inte hans utseende, eller vad han gjorde, det var bara helt galet hur jag kände att jag alltid känt honom, och att han alltid hade känt mig.

Har Christopher barn?

Ja, Christopher och hans fru Cecilie Haugaard har två barn: döttrarna Noelle, född 2021, och Isabelle, född 2023.

Har Christopher Instagram?

Ja, på Instagram heter Christopher @christophermusiccom.