Jan Rippe ålder – hur gammal är han?

Jan Rippe föddes den 26 april 1955, vilket innebär att han fyller 70 år under våren 2025.

Jan Rippe familj – var växte han upp?

Jan Rippe växte till en början upp i Lyrestad, men när hans pappa Thorbjörn Rippe, som var rektor på orten, fick jobb i Mariestad gick flytten dit, enligt Mariestads-Tidningen.

Jan Rippe längd – hur lång är han?

Många är nyfikna på Jan Rippes längd, men det är faktiskt oklart exakt hur lång komikern är. Av bilder att döma är han åtminstone ett huvud längre än tv-profilen David Sundin, som mäter 170 centimeter.

Jan Rippe och David Sundin. Foto: Oliver Henriquez/TV4

Filmer och tv-program med Jan Rippe – vad har han varit med i?

Jan Rippe har en gedigen karriär bakom sig, med både scenföreställningar, film och tv-program. År 1982 var han exempelvis med i revyn "Skruven är lös" och därefter följde andra succéer så som "Cyklar", "Stinsen brinner" och "Alla ska bada".

Här är ett axplock av de tv-program och filmer Rippe varit med i:

"Macken"

"Stinsen brinner... Filmen alltså"

"Tornado"

"Gladpack"

"Monopol"

Den som sett "Lejonkungen 3 - Hakuna Matata" kanske dessutom känner igen vårtsvinet Pumbaas röst? Det är för att det är självaste Jan Rippe som är röstskådespelare i den svenska versionen av filmen.

Jan Rippe. Foto: Adam Ihse/TT

Ett tv-jobb som Jan Rippe kanske helst skulle glömma var hans skandalomsusade medverkan i Bingolottos uppesittarkväll år 2001. Som karaktären Kenneth Ålborg klev han in i programmet och botaniserade bland julspriten i en sketch som inte gick hem bland tittarna.

– Jag kände direkt att det här landade inte bra alls, vare sig i studion med publik eller i tv, men det var försent. Det var bara att göra det som skulle göras och åka hem, har han sagt till P4 Väst och fortsatte vidare:

– När jag kom hem strax före klockan tolv natten till julafton stod frugan på trappan med telefonluren och skrek: Det är klagomuren, den är nerringd! Du är hatad. Kenneth Ålborg vad har du gjort? Det går inte att skämta om sprit dagen för julafton.

Var Jan Rippe med i Galenskaparna och After Shave?

Tillsammans med Knut Agnred, Per Fritzell och Peter Rangmar ställde Jan Rippe upp i en sångtävling under tiden då de studerade vid Chalmers på 1970-talet. Kvartetten vann sångtävlingen och barbershopgruppen After Shave hade bildats.

– Från den dagen var studierna dödsdömda. Jag hade redan upptäckt att jag inte var intresserad av elektroteknik, jag gick där på Chalmers med ångest och funderade på vad jag skulle göra i stället, har Rippe tidigare sagt till Aftonbladet.

Galenskaparna och After shave år 1993. Foto: Leif R Jansson/TT

Snart korsades gruppens vägar med humorgruppen Galenskaparnas, bestående av Claes och Anders Eriksson samt Kerstin Granlund.

– Jag kände Anders sedan tidigare, han umgicks med mina gamla simmarkompisar från Mariestad. Anders kom på våra fester och han uppträdde även på en del Chalmersfester som ensam trubadur. Då föddes tanken på att vi i After Shave kunde göra något med honom, har Rippe återgett för Aftonbladet.

Tillsammans har After Shave och Galenskaparna gjort ett flertal scenföreställningar.

Spelade Jan Rippe Roger i Macken?

Ja, som tidigare nämnt var Jan Rippe med i tv-serien "Macken", som hade premiär 1986 och som bjöd på både sketcher och musikalinslag. I serien spelar Rippe karaktären Roger Persson, medan Anders Eriksson spelar Roy Persson.

Jan Rippe och Anders Eriksson i "Macken". Foto: Bertil Ericson/TT

Jan Rippe spelade karaktären Roger, medan Anders Eriksson spelade Roy. Foto: Anders Holmström/TT

Har Jan Rippe fru eller flickvän?

Ja, Jan Rippe är gift. Frun heter Elisabeth Seth Rippe. Hon är konstnär och driver ett galleri på Smögen tillsammans med maken. I en intervju med Nöjeslivet har komikern berättat att både en och två Galenskaparna & After shave-fans brukar besöka galleriet under somrarna.

– Jag tycker det är jätteroligt. På senare år jobbar jag där väldigt mycket, nere i galleriet. Det är kul att träffa folk och sitta och tjöta. Det kommer ju mycket folk som man känner. Då sitter jag där, utanför sjöboden, och sen får man springa in när det kommer kunder. Det är full fart hela sommaren, det är jättekul.

Jan Rippe i galleriet. Foto: Stella Pictures

Jan Rippe med frun Elisabeth Seth Rippe. Foto: Stella Pictures

Har Jan Rippe barn?

Ja, Jan Rippe och Elisabeth Seth Rippe har, enligt Expressen, tre barn: sönerna Carl Johan, Jacob och Wilhelm.

Var bor Jan Rippe?

Jan Rippe bor i Västra Frölunda i Göteborg.

Är Jan Rippe med i Bäst i test 2025?

Ja, under vårsäsongen av Bäst i test 2025, som sänds i TV4, är Jan Rippe en av deltagarna i panelen.

– Aldrig hade jag kunnat tro att leka och utföra sådana fåniga och vansinniga tester kunde vara så kul! Med risk för att sitta med skämskudden framför ögonen över hur dum man är i vissa situationer kommer jag ändå skratta mig fördärvad åt mina och mina härliga medtävlares bedrifter, sa Rippe i ett pressmeddelande inför premiären.

Gina Dirawi, Jan Rippe, Chirstine Meltzer, Olle Sarri och Alfred Svensson. Foto: Oliver Henriquez/TV4o

I panelen får Rippe sällskap av Gina Dirawi, Olle Sarri, Alfred Svensson och Christine Meltzer.

