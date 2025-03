Lisa Maria Jönsson har tidigare varit med i program som Paradise Hotel och Ex on the beach. Men när hon ansökte till Love is blind Sverige fick hon nej. Och detta av en väldigt specifik anledning.

Lisa Maria Jönsson, 30, har varit med i en rad olika program, däribland Ex on the beach, Paradise Hotel och Idol. Hon är även en baddare på sina sociala medier där hon följs av 109 000 på Instagram och 21 000 på TikTok. Visa det här inlägget på Instagram

Under de senaste åren har Lisa inte synts till i rutan utan istället började hon plugga till journalist men även – så har hon blivit mamma till en liten dotter vid namn Sia. Lisas graviditet skapade rubriker då hon inte var i en relation med barnets far utan helt enkelt valde att göra det hela på egen hand. Lisa Maria Jönsson uppdaterade sina följare angående Sias pappa. Bildkälla: lisamariajonsson/Instagram Men livet med Sia ser sannerligen ut att rulla på och nyligen var mor och dotter ute på en liten ensamresa tillsammans för att uppleva olika platser. Visa det här inlägget på Instagram Visa det här inlägget på Instagram Visa det här inlägget på Instagram Lisa Maria Jönsson nekades tv-medverkan I veckan hade den andra säsongen av Love is blind Sverige och hypen är total. På sociala medier har tittarna hyllat de första avsnitten och anser att det nästintill håller en ännu högre kvalité än första säsongen som hyllades även den. Men det var en person som inte fick delta. Nämligen Lisa Maria Jönsson. På sin TikTok berättar hon att hon ansökt till programmet och det lät nästan på hennes som att produktionen visat intresse. Men plötsligt vände det och hon fick ett tydligt nej. Anledningen? Hon har barn. I en ny TikTook video berättar hon hur det kommer sig att hon varit singel så länge. Hon passar då på att berätta att de castingansvariga valde bort henne av just anledningen att hon hade barn. "Jag fick inte vara med i LIB". Bildkälla: TikTok Vi hoppas att Lisa hittar kärleken på annat sätt.