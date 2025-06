Paow har skaffat nya husdjur – men var är hennes förra?

Startskottet till Paows offentliga liv gick av stapeln redan när hon var 14 år och skaffade sig en livsstilsblogg. Bloggen skulle under flera års tid vara en av landets mest besökta och på senare år har många kända namn kastats under bussen då Paow inte direkt sparar på krutet.

Efter säsongen 2013 har hon varit med i flera säsonger till av Paradise Hotel, hon har även synts i Ex on the beach, Temptation island, Hemliga beundrare och Lyxfällan.