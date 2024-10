Paulina "Paow" Danielsson, 30, slog igenom som bloggare kring 2009 och därefter blev hon dokusåpadrottning med hela Sverige. I dag har hon bland annat synts flertalet gånger i Paradise Hotel, Ex on the beach och Temptation Island. 2014 vann hon faktiskt PH tillsammans med Eric Hagberg.

Men på senare år är det andra saker som gjort att Paow skapat rubriker, bland annat hennes relationer och operationer.

LÄS MER: Kändisarnas misslyckade operationer: "Fick bröst i rumpan"

Gällande operationerna så har Paow alltid varit öppen med att hon har det hela som "ett intresse". Idag har hon opererat brösten ett par gånger, näsan ett par gånger, gjort trådlyft, skaffat rumpinlägg, gjort bbl, tandproteser, samt fillers och botox. Hon gjorde även ett så kallat "fox eye"-lift.

Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Hon har under de senaste två åren pratat om att hon gärna skulle vilja operera sin rumpa igen, men där har kirurgen sagt att hon måste gå upp i vikt.

– Jag har gått upp fem kilo över sommaren då jag ska åka till Turkiet och göra en "mini-bbl" i höst, berättade hon på sina sociala medier.

LÄS MER: Paow om natten med kända politikern: "Han tog fram ett..."

Sagt och gjort så drog Paulina iväg för ett par dagar sedan för att utföra sin operation. Men väl på plats blev det inte rumpan som opererades – utan någonting helt annat.

Paow: Det här opererade jag i stället

Paow har tidigare blivit nekad att utföra vissa operationer. Bland annat en operation där man flyttar fram hårfästet.

– Jag vill minska min panna så det man gör är att man helt enkelt flyttar hårfästet. Men min kirurg gick inte med på att göra det denna gång, skrev hon ut på sin Instagram sist hon befann sig i Turkiet.

Paow la upp en bild på operationen hon skulle göra. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Nu är hon på plats igen för att göra en "mini-bbl", med andra ord en mindre brazilian buttlift. Detta då hon själv anser att det "gått ur".



Men trots att Paow ska ha gått upp lite i vikt under sommaren så tycks det inte blivit någon rumpoperation. Utan istället blev det en annan. En hon gjort tidigare.

Paow opererades i veckan. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Operationen som ägde rum blev ett "fox eye"-lift som hon gjort tidigare.

LÄS MER: Paow gör om sitt utseende helt: "Bestämt mig för att ta bort"



Och den första bilden som gled upp blev denna:

Paulina visade upp resultatet efter operationen. Bildkälla: paowmeow/Instagram

Vi hoppas hon får ett snabbt tillfrisknande.