Olivia Karlsson är tullinspektör och tv-profil. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om henne.

Olivia Karlsson ålder – hur gammal är hon?

I en Aftonbladet-artikel från augusti 2025 uppges Olivia Karlsson vara 30 år gammal.

Är Olivia Karlsson tullinspektör i Gränsbevakarna?

Olivia Karlsson jobbar som tullinspektör på Arlanda flygplats och sedan flera år tillbaka syns hon i Kanal 5-serien "Gränsbevakarna".

– Det är en väldigt speciell känsla att folk känner igen en. Många vill komma fram och ta foton och prata lite om serien och så. Min tanke från början var ju att visa vad vi jobbar med, så det här har med kändisskapet har kommit på köpet, har hon berättat för Expressen tidigare.

Annons

Under sensommaren 2025 meddelade tv-profilen, i ett inlägg på Instagram, att inspelningen av en ny säsong dragit igång.

"Mitt syfte med deltagandet från början var att visa allmänheten vad vi jobbar med. Jag la många gånger märke till hur folk inte ens visste vad Tullverket var eller vad vi jobbar med/emot. Jag såg det lite som en möjlighet att få visa upp vårat vardagliga arbete. Programmet har resulterat i mycket positivt och kännedomen om myndigheten har ökat drastiskt. Funderade länge på om jag skulle vara med igen eller inte… Men men, vi kör väll en omgång till."

Annons

Var Olivia Karlsson med i Förrädarna 2023?

I den första svenska säsongen av "Förrädarna" på TV4 var Olivia Karlsson en av de medverkande deltagarna – och det hela gick sannerligen bra. Tullinspektören tog sig hela vägen till finalen. Katia Mosally, som var förrädare, lyckades lura alla och gick vinnande ur säsongen, men valde att dela prispotten med Olivia, som hon kommit nära under inspelningens gång.

I en intervju med Aftonbladet, efter finalen, uppgav Olivia att hon inte visste exakt hur mycket pengar hon skulle få.

Annons

– Men hon har sagt hela tiden, till den här dagen, att hon ska ge mig en del av pengarna. Och jag har sagt att hon verkligen inte behöver det, för det är ju hennes pengar, som hon har vunnit. Men hon har varit extremt envis med att ge mig en del av dem. Hon har sagt hela tiden till mig att hon inte hade kunnat ha gjort det här utan mig, sa hon till tidningen då.

Olivia Karlsson var med i "Förrädarna" 2023. Foto: TV4

Är Olivia Karlsson med i Elitstyrkans hemligheter VIP 2025?

Olivia Karlsson medverkar, med 13 andra välkända svenskar, i "Elitstyrkans hemligheter VIP" under hösten 2025. I tuffa utmaningar ställs deltagarnas fysik och psyke på prov.

Annons

I ett inlägg på Instagram har tullinspektören förklarat bakgrunden till varför hon ville vara med i TV4-programmet:

"Mitt mål med deltagandet var att ta reda på vem jag är när alla de biologiska varningsklockorna ringer och alla fasader är rivna. Att verka i brist på mat, sömn och total psykisk och fysisk utmattning, har givit mig en lärdom för livet. Ni vet vad jag brukar säga, på den andra sidan av det obekväma så finns stoltheten."

Annons

Har Olivia Karlsson partner eller barn?

Det är oklart huruvida Olivia Karlsson har partner eller barn. Det är åtminstone inget hon delat med sig av i några intervjuer i närtid.