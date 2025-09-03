Norske Fredrik Skavlan ledde länge en av Sveriges största talkshows och har blivit en folkkär programledare. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor om tv-profilen.

Fredrik Skavlan ålder – hur gammal är han?

Fredrik Skavlan föddes den 2 september 1966, vilket innebär att han fyller 59 år under hösten 2026.

Fredik Skavlan längd – hur lång är han?

Enligt IMDb är Fredrik Skavlan 183 centimeter lång.

Fredrik Skavlan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har Fredrik Skavlan syskon?

Fredrik Skavlan är sladdbarn och är yngst bland fyra syskon.

– Som yngst blir man diplomatisk, och jag förblir lillebror tills jag dör – vad mina syskon tycker är viktigt för mig. Innan jag bestämmer mig för en brun eller blå kavaj rådfrågar jag dem. Och det är alltid jag som ringer, de ringer aldrig mig, har han sagt till TT, enligt UNT.

När slutade Fredrik Skavlan med "Skavlan" i SVT?

Fredrik Skavlan, som enligt Aftonbladet inledde sin karriär på norska Morgenbladet, Aftenposten och Dagbladet, ledde den populära talkshowen "Skavlan" i SVT mellan 2009 och 2021. Bland gäster fanns stora namn så som Rihanna, prinsessan Madeleine och Bruce Springsteen.

När han väl meddelade att han skulle sluta uttryckte han en önskan om att journalisten Carina Bergfeldt skulle ta över stafettpinnen.

”Mitt mål som tv-producent har varit att det här unika talkshow-formatet skulle överleva mig som programledare, och tack vare min kollega Carina Bergfeldt ser vi nu att detta är möjligt. Därmed känner jag mig fri att få realisera andra idéer medan arbetsglädjen fortfarande är intakt. Vad det konkret blir, får vi återkomma till”, sa han i ett pressmeddelande då, enligt SVT.

Rihanna och Fredrik Skavlan. Foto: Christian Thomassen/TT

Under sommaren 2025 stod det klart att Skavlan skulle återvända till den svenska tv-rutan, då med intervju- och debattprogrammet "Skavlan och Sverige", vars premiär var den 4 september.

– Att göra en debattshow i ett land man inte bor i kändes som en utmaning man inte kan tacka nej till, sa han i ett pressmeddelande inför premiären och fortsatte då vidare:

– Jag växte upp vid ett livligt matbord där vi bråkade om allt möjligt, men det kändes fortfarande kul. Det är det bordet jag försöker skapa i studion.

Är Fredrik Skavlan släkt med Jenny Skavlan?

Många är nyfikna huruvida det finns något släktskap mellan Fredrik Skavlan och skådespelerskan Jenny Skavlan och visst kommer de från samma familj. Jenny är nämligen brorsdotter till programledaren.

I en intervju med Expressen från 2012 konstaterar skådisen att det inte är hennes farbrors förtjänst att hon sökte sig till underhållningsbranschen.

– Jag började med film sam­tidigt som han började med tv, jag har alltid gått i den riktningen. Och att jag sedan började med tv, det är något jag har gjort på egen hand. Men han är väldigt inspirerande och jag är stolt över honom.

Jenny Skavlan. Foto: Heiko Junge/NTB/TT

I samma intervju fick Jenny, som synts i produktioner så som "En gång i Phuket" och "Halvvägs till himlen", frågan om hon tröttnat på att kopplas ihop med sin släkting.

- Nej. Eller, jag har ju inte gjort någon intervju där han inte har nämnts men det förstår jag för han är ju den anknytning ni har till mig. Men nej då, det är en fin person att kopplas samman med. Bättre än om det hade varit en bankrånare.

Har Fredrik Skavlan flickvän eller fru?

Fredrik Skavlan har, sedan 2006, varit i en relation med den svensk-norska skådespelerskan Maria Bonnevie. Paret är inte gifta, men programledaren har faktiskt friat och fått ett nej.

Det hela skedde på en strand i Thailand, tidigt under förhållandet.

– Vi var på semester med vänner, på nyårsafton. Jag skrev: ”Kom till strandkanten.” Fyrverkerier och allt, det var perfekt planerat. Det som inte var planerat var att hon skulle säga nej, har Skavlan berättat i den egna talkshowen "Skavlan", enligt Expressen.

Maria Bonnevie och Fredrik Skavlan. Foto: Stella Pictures

Men i efterhand är han nöjd med att det blev ett nej.

– På ett sätt var det bra, för det hade varit för tidigt, och det hade förstört allt, sa han i programmet.

Har Fredrik Skavlan barn?

Fredrik Skavlan har sex barn. Tre av barnen fick han med exfrun Sophie Skavlan, som han var gift med mellan 1989 och 1998, enligt Allas. Med Maria Bonnevie har han också tre barn.

I samband med att Skavlan fick sitt fjärde barn sa han följande till norska Dagbladet, enligt Expressen:

– Ska man gå med i en golfklubb och skaffa elektrisk säng? Att ha barn håller mig relativt skärpt. Jag måste gå upp på morgonen, jag kan inte se hur det skulle fungera utan dem. Det är inte bra om livet blir för bekvämt. Det blir man inte lycklig av.

