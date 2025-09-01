Allt om Susanne Thorson: ålder, familj och skådespelarkarriären

Skådespelaren Susanne Thorson är en av deltagarna i det populära programmet "Över Atlanten" på Kanal 5. Nyheter24 reder ut några av de vanligaste frågorna om henne här.

Susanne Thorson ålder – hur gammal är hon?

Susanne Thorson föddes 12 juni 1981, vilket betyder att hon blev 44 år sommaren 2025.

Susanne Thorson längd – hur lång är hon?

Enligt Artistgruppen, som representerar Susanne, så är hon 171 cm lång.

Susanne Thorson pojkvän

Idag lever Susanne tillsammans med Magnus Samuelsson som arbetar som regissör.

Susanne och Magnus har varit sparsamma med information om deras privatliv, men i en intervju med Aftonbladet 2022 bekräftar Susanne att de då hade varit tillsammans i fem år.

– Precis, jag har levt med den här pappan i fem år så det är inget nytt, berättade hon för Aftonbladet om relationen.

Susanne Thorson familj – har hon barn?

I en intervju med tidningen Mama öppnar Susanne upp om sitt familjeliv. Där berättar hon att hon har dottern Juno sedan ett tidigare förhållande med regissören Alain Darborg.

Hon fick även ett barn till tillsammans med Magnus hösten 2022. Då var Susanne 41 år och jobbade för fullt med sin regissördebut för TV-serien "Leva life"

– Jag har erfarenhet av att skådespela, men det har varit fantastiskt roligt att få regissera. Det är ju någonting nytt för mig. Man kan säga att det gick bra och den här magen fick komma i andra hand, men det gick bra. Jag känner mig pigg och ännu så länge har det varit relativt smärtfritt, sa hon då till Aftonbladet om att jobba under den andra graviditeten.



Susannes har dessutom två bonusbarn som heter Moltas och Elna-Li.

Susanne Thorson filmer – vilka filmer har hon varit med i?

Ur spår (2022)

Suedi (2021)

Solsidan (2017)

Upp i det blå (2016)

Jönssonligan: Den perfekta stöten (2015)

Medicinen (2014)

En gång i Phuket (2011)

Jag är konstnär (2011)

Cornelis (2010)

I rymden finns inga känslor (2010)

Puss (2010)

Fågelboet (2007)

Judgement Day (2007)

Susanne Thorson TV-serier – vilka TV-serier har hon varit med i?