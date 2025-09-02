Under måndagen sparkade Nestlé abrupt sin vd Laurent Freixe, efter att det framkommit att han haft en romantisk relation med en direkt underordnad kollega.





Nestlé är världens största livsmedelsproducent. Företag tillverkar bland annat produkter från KitKat, Lion, Smarties, Zoégas och Hälsans kök.

Den 1 september gick företaget ut med att de abrupt avskedat sin vd:n Laurent Freixe. Anledningen är att det efter utredningar om beteende framkommit att han haft en romantisk relation, med en underordnad anställd, skriver Reuters.

Nestlés vd sparkas – efter romans med underordnad

Att ha en relation med en direkt underordnad bröt mot företagets uppförandekod.

– Detta var ett nödvändigt beslut, sa Nestlés ordförande Paul Bulcke, som övervakat utredningen, i ett pressmeddelande och fortsatte:

– Nestlés värderingar och styrning är en stark grund för vårt företag. Jag tackar Laurent för hans många år i tjänst.

Han blir Nestlés nya vd

Den dramatiska uppsägningen skedde nästan exakt ett år efter att Freixe blev tillsatt. Efter avskedet tillsatte man direkt Philipp Navratil som ny vd. Han har tidigare lett Nespressos kaffeenhet, som också ägs av Nestlé.