Många tittare har reagerat starkt på orden som sades i Wahlgrens värld.

Långköraren Wahlgrens värld är tillbaka med säsong 18 och i denna så är ingen mindre än Bianca Ingrosso tillbaka vilket inte direkt går obemärkt förbi.

Men två som burit fanan högt medan hon varit borta från serien är Christian Bauer och Pernilla Wahlgren. Tittarna har redan från första start fått följa med på profilernas kärleksresa som började redan 2021.

Profilerna träffades via gemensamma vänner som hade sagt till dem båda att de borde gå på dejt med varandra. Det som tittarna fick bevittna i Wahlgrens värld var en berusad och nervös Pernilla som dök upp på dejten.

Anledningen var att hon innan dejten med Bauer hade druckit bubbel med en vän.

Som tur var hade Christian Bauer bara tyckt att det var ganska sött att Pernilla varit nervös och därför blev lite på pickalurven.

Men man kan ju gott säga att det hela gick vägen.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer. Bildkälla: pernillawahlgren/Instagram

2 december 2023 gifte sig nämligen paret för första gången i Lidingö kyrka, och sedan för andra gången den 14 september 2024 i Marbella, Spanien.

Och Spanien-bröllopet – det blev ett galej av rang. Hela kalaset sträckte sig över tre dagar och det var minst sagt inte gratis.

Under bröllopsmiddagen serverades en förrätt med parma och melon, oxfilé till varmrätt och avslutningsvis dessertbuffé. Om Wahlgren och Bauer valde någon av standardmenyerna så kostar maten ungefär 145 000 kronor för hela sällskapet, enligt Hänt.

Men till maten vill gästerna gärna ha något att dricka och det fanns det gott om på parets bröllop. I sin podcast "Wahlgren och Wistam" har Pernilla Wahlgren berättat de skulle ha öppen bar och då landar prislappen för drycken på cirka 47 000 kronor.

Men som alla vet så kan inte alla dagar i en relation liknas vid ett sagobröllop. Och det har Pernilla och Bauer fått känna på i sitt vardagsliv nu.



Tittarna rasar på Christian Bauer efter scenerna

I det tredje avsnittet så kommer det fram att Christian Bauer har ledsnat på att Pernilla inte visar honom uppskattning, bland annat på Instagram. Därför har de bokat in sig på parterapi.

– Jag blir sur över att du går in och skriver till alla andra på sociala medier, alla utom din egen man, säger Bauer med allvarlig ton.

Det är ingen honeymoon i Wahlgrens värld för tillfället. Bildkälla: HBO

– Men jag hade ju inte sett det där meddelandet du pratar om, kontrar Pernilla.

– Det viktiga är väl inte att bekräfta folk på sociala medier utan i verkliga livet, säger Pernilla sedan i synk.

– Det jag gillade i början med Christian är att han är lättsam, tar inte åt sig och är väldigt enkel. Men nu har det börja komma fram att han verkligen tar åt sig, fortsätter hon.

– Jag tycker att vi ska börja gå i parterapi... om du är öppen och vågar, säger Bauer.

Anledningen till varför Pernilla ställer sig skeptiskt till parterapin är för att hon i ett tidigare äktenskap blev lurad av sin ex-man som påstod att deras parterapeut sa till honom att det var fel på Pernilla och att det var där relations-skon skavde.

Vilket alltså inte stämde.