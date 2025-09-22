Pernilla satte stopp – därför tackade Bauer nej till Let's Dance

När Christian Bauer fick frågan om att vara med i Let's Dance blev Pernilla inte glad. Nu berättar han om beslutet – och varför det faktiskt kändes rätt.

Det var sommaren 2024 som Pernilla Wahlgren och Christian Bauer sa "ja" till varandra i en sagolik bröllopsceremoni i Grekland. Nu har paret firat ett år som gifta – och tillvaron verkar minst sagt händelserik.

Christian har blivit ett välkänt ansikte för svenska folket, och även om han inte är en klassisk kändis så är han numera ett självklart inslag i tv-rutan.

– Wahlgrens värld gled jag ju bara in i på ett bananskal, säger han till Nyheter24.

Blivit en naturlig del i Wahlgrens värld

Efter debuten i realitysuccén har Christian synts i fler tv-sammanhang – senast i SVTs tävlingsprogram "Spelet", där han visade upp en ny sida av sig själv.

– Det där med strategi och fysiska utmaningar… det gillar jag! Och det är mer min grej än att stå och dansa på bästa sändningstid, säger han.

Pernilla verkar hålla med – och uppmuntrar numera hans val lite mer än tidigare.

– Ja, jag har nog lärt mig att bolla sånt med henne. Hon gillar nog att jag är med i något som kräver lite tänkande och fysisk styrka. Sånt hon själv inte gör så mycket av, säger han med ett skratt.

Därför fick han inte vara med i Let's Dance

Men det fanns ett tillfälle då Pernilla satte ner foten – ordentligt. När Christian fick en förfrågan om att vara med i "Let's Dance" blev det snabbt frostigt mellan paret.

– Jag tror att det handlar om att hela hennes familj är så bra på att dansa. Benjamin har varit med, Bianca också, och Pernilla själv har ju shower och kan verkligen dansa. Hon tyckte väl inte att det skulle komma in nån utböling – alltså hennes man – som inte kan dansa. Så hon ville att jag skulle säga nej, berättar han.

Men beslutet blev till slut hans eget.

– Det var faktiskt inte för att hon sa nej. Jag kände bara att jag inte var där mentalt. Jag måste vara med i huvudet om jag ska göra något sånt – och det var jag inte.

På frågan om det kanske också berodde på att Pernilla inte ville att Bauer skulle skämma ut familjens dansrykte svarar han med glimten i ögat: