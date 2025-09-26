Tuppence Middleton är en brittisk skådis, känd från bland annat "Downton Abbey"-filmerna. Men vad vet du egentligen om stjärnan? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Middleton.

Tuppence Middleton ålder – hur gammal är hon?

Tuppence Middleton föddes den 21 februari 1987. Det innebär att hon fyller 39 år under 2026. Hon växte upp i Clevedon, nära Bristol, i Storbritannien, enligt The Guardian.

Är Tuppence Middleton skådespelerskans riktiga namn?

Tuppence är kanske inte det vanligaste namnet och det har föranlett att många är nyfikna på huruvida det är hennes riktiga namn. Och så är faktiskt fallet.

– Det är vad min mormor kallade min mamma som liten och det namn mina föräldrar valde att ge mig. Det har varit praktiskt. Jag har inte träffat någon annan Tuppence hittills, så folk kommer ihåg det, har hon sagt till Daily Mail.

Tuppence Middleton familj – vad gör hennes föräldrar?

Enligt Daily Mail heter Tuppence Middletons mamma, som arbetar som frisör, Tina, medan pappa Middleton, med förnamnet Nigel, jobbar som investeringsförvaltare.

Skådisen har två syskon: en syster som heter Angel och en bror som heter Josh.

Tuppence Middleton tv-serier och filmer – vad har hon varit med i?

Tuppence Middleton har synts i både en och två tv-serier och filmer genom åren. Allra mest känd är hon kanske för sin roll som Lucy Branson, tidigare Smith, i "Downton Abbey"-filmerna som kom 2019 respektive 2022.

– Det var rätt nervkittlande att göra originalensemblen sällskap först, har hon sagt till The Bristol Magazine tidigare.

Hon fortsatte då vidare:

– Downton är en så väletablerad institution och ensemblen hade jobbat med varandra så länge innan jag blev en del av det hela. Men jag insåg snart att när man jobbar med skådespelare som verkligen är av toppklass, och som också är genuint öppna och vänliga människor, så spelar det ingen roll. Jag har fått några fina vänner genom det projektet, så att återvända för att göra den andra filmen var en "no-brainer".

Tuppence Middleton, tredje från vänster, i "Downton Abbey: A New Era". Foto: Stella Pictures

Tuppence Middleton gifte sig i "Downton Abbey: A New Era". Foto: Stella Pictures

Utöver det hyllade kostymdramat har Middleton varit med i bland annat följande produktioner, enligt IMDb:

"The Defeated" (2020)

"Sense8" (2015-2018)

"Krig och fred" (2016

"The Imitation Game" (2014)

"Black mirror" (2013)

"Kommissarie Lewis" (2013)

Är Tuppence Middleton med i svenska "Färjan"?

Under hösten 2025 är Tuppence Middleton med i en svensk produktion. Det handlar om tv-serien "Färjan", som är baserad på Mats Strandbergs roman med samma namn. I skräckdramat axlar hon rollen som vampyren Edith och hon spelar då mot bland andra Kolbjörn Skarsgård.

Kolbjörn Skarsgård och Tuppence Middleton spelar mot varandra i "Färjan". Foto: Anders Wiklund/TT

Tuppence Middleton pojkvän – är hon tillsammans med svensken Måns Mårlind?

Och kanske är det ingen slump att Tuppence Middleton just gör en svensk tv-serie. Hon har nämligen en ganska tydlig koppling till Sverige.

År 2022 rapporterade Aftonbladet att den brittiska stjärnan var i en relation med den svenska regissören och manusförfattaren Måns Mårlind.

Huruvida de är i ett förhållande i dag är oklart.

Tuppence Middleton och Måns Mårlind. Foto: Stella Pictures

Har Tuppence Middleton barn?

Tillsammans med Måns Mårlind har Tuppence Middleton, enligt Daily Mail, ett barn.

Är Tuppence Middleton släkt med Kate Middleton?

Den brittiska prinsessan Kate hette, som bekant, Middleton i efternamn innan hon gifte sig prins William år 2011. Det har föranlett en hel del frågor om huruvida Tuppence Middleton är släkt med kungligheten och om de rentav är systrar. Men så är det inte.

– När Kate Middleton dök upp började vissa tro att jag är släkt med henne, men tyvärr, det finns ingen koppling, har skådisen tidigare sagt, enligt magasinet Grazia.

Prins William och prinsessan Kate. Foto: Eddie Mulholland/AP/TT