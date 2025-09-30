Dominika Peczynskis krismöte med SVT – produktionen i panik

Under senaste avsnittet av SVT:s satsning "Spelet" röstas profilen Dominika Peczynski ut av deltagarna, något som skapade drama både framför och bakom kamerorna.

Första säsongen av SVT:s reality-program "Spelet" är i full gång, där tolv svenska profiler låses in i en lyxsvit för att spela ett socialt maktspel.

Vad deltagarna inte vet är att några våningar ned pågår ett parallellt spel med de utröstade deltagarna i underklassen. Men även att underklassen har en hemlig mullvad bland dem, nämligen influencern Daniel Paris.

Sångerskan och profilen Dominika Peczynski är en av säsongens deltagare och har skapat delade meningar bland de andra spelmedlemmarna.

Irritationen ökade lite extra efter Peczynski avbrutit artisten Felicia, tidigare Fröken Snusk under hennes beslut om immunitet, där flertal av deltagarna satte Peczynski på plats.

Snabba steg till röstrummet

Det var ingen mindre än Christian Bauer som var snabbast med att ta sig till röstrummet för att rösta ut Peczynski.

Annons

Motiveringen? Att sångerskan är en svår person.

– Hon är riktigt hal, jag vet inte alls var jag har henne, säger Bauer under röstningen.

En motivering många av spelarna valde att följa.

Deltagare i Spelet och make till Pernilla Wahlgren, Christian Bauer var först att rösta ut Dominika Peczynski. Bild: Ari Luostarinen SVD/TT.

Dramatiska vändningen

När det stod klart att en minst sagt snopen Peczynski var den som var tvungen att lämna tog kvällen en dramatisk vändning.

Annons

– Jag vet ju inte vem jag ska vara besviken på eller vem som ljuger, säger Dominika Peczynski.

Den utröstade profilen avslöjar nu att dramat fortsatte bakom kamerorna.

Misstänksam från början

Peczynski blev efter sin utröstning inkallad på krismöte. Detta för produktionen var oroliga att hon skulle avslöja det parallella spelet till hennes spelmedlem Zeina Mourtada.

Annons

”Jag anar paniken i deras tonläge och ansiktsuttryck”, skriver Peczynski om händelsen på Instagram.

Sångerskan hade länge misstänkt att utröstade deltagare fortsatte spela på sidan, och hade tänkt avslöja detta för Mourtada via sms efter utröstningen.

Under krismötet bekräftade produktionen att Peczynskis misstankar om ett parallellt spel, men rådgav henne att vara tyst om det.

Peczynski valde slutligen att hålla hemligheten om det parallella spelet och blev en del av underklassen tillsammans med de andra utspelade deltagarna.