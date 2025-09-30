Video på Bianca Ingrosso cirkulerar: "Inget att göra åt"

Det cirkulerar en speciell video på Bianca Ingrosso, någonting hon nu går ut och varnar sina följare för.

Bianca Ingrosso är tillbaka i den nya säsongen av Wahlgrens värld. Detta efter att hon hoppade av ett par säsongen på grund av tidsbrist. Hon var nämligen i full färd med att spela in sin egna talkshow "Bianca" samt "Bianca by night".

Och hennes närvaro i WV går inte obemärkt förbi. I denna säsongen bjuder hon nämligen in tittarna på väldigt nära håll under perioden hon bland annat blev utsatt som värst för stalkers.

Renoveringen av hennes lägenhet var också i full gång och hon kände mer och mer att hon inte trivdes i sin gamla lägenhet.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

– Jag... nej men jag känner mig väl ganska ensam just nu. Och nu vet jag att jag snart flyttar in i min nya... väldigt stora lägenhet. Men det blir bra... känslan i min nuvarande har gått ifrån att vara något... bra till någonting ångestladdat, berättade hon.

Under ett avsnitt i nya säsongen berättar Pernilla Wahlgren att hon nu hjälp Bianca att ta sig iväg på ett retreat.

– Hennes problem just nu är att hon sover för lite och äter för lite... och det är ju två betydelsefulla bitar i om du ska må bra, säger Pernilla i avsnittet.

– Jag måste ta itu med mitt självhat en gång för alla, sa Bianca.

Det har senare kommit fram ett Bianca åkte till "Bara vara" som Nyheter24 tidigare rapporterat om. Även kändisar som Måns Zelmerlöw och Anders Öfvergård har varit på gården.

Bianca Ingrosso berättade om sina upplevelser på Baravara. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

Utmaningarna har fortsatt för Bianca som för dryga månaden sedan fick sin stalker dömd efter att han under ett års tid terroriserat, förföljt och hotat henne.



Nyligen blev hon också varnad för sin smygreklam. Orsaken är att inlägg i sociala medier inte har markerats som reklam trots att de marknadsför smink. Det hela gör att hon riskerar att behöva böta uppemot 1,5 miljoner kronor vardera för Beauty Icons AB, med varumärket Caia, och Bianca Ingrosso AB.

Skulle företagen bryta mot föreläggandet kan de dömas till att betala vitena.

Bianca Ingrosso: "Medveten om det"

Men är man landets kändaste kvinna så stannar motvinden inte där. Nu har Bianca nämligen fått reda på att det cirkulerar fejk-videos på henne – gjorda med AI.

På Instagram skriver hon ut ett meddelande med en varning.

Bianca Ingrossos meddelande. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Hej älskade ni. Jag är medveten om att det cirkulerar falska annonser på mig som är gjorda med AI. Finns inget jag kan göra. Så alla måste vara källkritiska när ni ser "videos" på mig", skrev hon.