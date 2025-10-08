Kikki Danielsson har varit en av Sveriges främsta artister i flera årtionden, och därtill vunnit Mello fler än en gång. Nyheter24 har tagit reda på allt det svenskarna googlar om den folkkära artisten.

Kikki Danielsson ålder – hur gammal är hon?

Den svenska artisten Kikki Danielsson föddes den 10 maj 1952, vilket betyder att hon blir 74 år våren 2026.

Var Kikki Danielsson ung när hon slog igenom?

Ja, Danielsson var blott 17 år ung när hon klev ut i offentligheten 1972. Sex år senare, 1978 slog hon igenom ordentligt i och med låten ”Miss Decibel”, något GP rapporterat om.

Blev Kikki Danielsson adopterad som barn?

Ja, när Kikki Danielsson endast var fyra år adopterades hon av familjen Danielsson i Småland. Även Kikkis syster adopterades men av en annan fosterfamilj. Brodern stannade kvar hos barnens mamma, Elsa Hedlund, vilket Aftonbladet rapporterat.

När Kikki Danielsson var sju år gammal skickade hon ett brev till sin biologiska mamma där hon bad om att få stanna hos sin nya familj och byta efternamn till Danielsson.

– Hon skrev att hon ville heta Danielsson och det kändes så hårt. Men jag kunde inte börja diskutera det. Hon var ett barn och det hade bara gjort henne mer ledsen, har hennes biologiska mamma sagt till Aftonbladet 2004.

Trots det höll mor och dotter kontakten men det var en tydlig brutpunkt i relationen.

– Jag har alltid vetat om att Elsa finns men aldrig känt att hon är min mamma. Det låter hemskt, men så är det, sa Kikki Danielsson enligt tidningen.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Kikki Danielsson längd – hur lång är hon?

2013 skrev Danielsson själv på plattformen X, dåvarande Twitter, att hon mäter 156 centimeter.

Kikki Danielsson låtar – vilka hits har hon gjort?

Kikki Danielssons låtskatt är lång och spänner över flera årtionden. Låtar hon står bakom är bland andra dessa, enligt Spotify:

Miss Decibel

Bra Vibrationer

Dag efter dag

Papaya Coconut

Dog morgon

Varför är kärleken röd?

Vem é dé du vill ha

I dag och i morgon

Har Kikki Danielsson varit med i Melodifestivalen?

Kikki Danielsson är en riktig Mello-räv då hon deltagit hela tio gånger.

1978: Tillsammans med Lasse Holm och Wisex uppträdde Danielsson med låten ”Miss Decibel”

och Wisex uppträdde Danielsson med låten ”Miss Decibel” 1980: Chips medverkade med låten ”Mycke’ mycke’ mer”

1981: Sweets ’n’ Chips medverkade med ”God morgon” (Chips fast under ett annat namn på grund av rättighetsskäl)

1982: Chips medverkade med ”Dag efter dag”

1983: Kikki Danielsson medverkade med ”Varför är kärleken röd?”

1985: Kikki Danielsson medverkade med ”Bra vibrationer”

1992: Kikki Danielsson medverkade med ”En enda gång”

2002: Kikki, Bettan & Lotta medverkade med ”Vem é dé du vill ha” ( Elisabeth Andressen och Lotta Engberg )

och ) 2006: Kikki Danielsson medverkade med ”Idag & imorgon”

2018: Kikki Danielsson medverkade med ”Osby Tennessee”

Två gånger har hon dessutom vunnit hela Melodifestivalen: 1982 när Chips tävlade med ”Dag efter dag” och 1982 då hon ställde upp själv med ”Bra vibrationer”, enligt Mellopedia.

Dansbandet Wizex. Kikki Danielsson i mitten. Foto: Olle Lindeborg/TT

Kikki Danielsson efter segern i Melodifestivalen 1985. Foto: Stefan Lindblom/TT

Lotta Engberg, Kikki Danielsson och Elisabeth Andreassen inför Mello 2022. Foto: Jessica Gow/TT

Sjunger Kikki Danielsson ”Bra vibrationer”?

Ja, Kikki Danielsson sjunger "Bra vibrationer", och vann dessutom Melodifestivalen 1985 med låten. Det resulterade i att hon representerade Sverige i Eurovision Song Contest i Göteborg året därpå. Detta eftersom att Herrey’s hade vunnit Eurovision 1984 med låten "Diggi-Loo Diggi-Ley".

Har Kikki Danielsson varit med i Wizex och Chips?

Ja, det var i Wizex en ung Kikki Danielsson debuterade på dansbandsscenen. I en intervju med SVT har hon dock redogjort hur slitsamma åren i dansbandet var, inte minst på grund av alla kränkningar hon tvingades utstå.

– Det kunde stå ett gäng och slå vad om vem som vågade gå längst upp på mitt knä, har hon bland annat redogjort för i SVT-dokumentären Den svenska dansbandshistorien.

Under nio års tid, 1973 till 1982, var hon en del av Wizex och det var under dessa år män i publiken inte drog sig för att agera kränkande och gå för långt i flera avseenden. Vid en spelning lämnade Kikki scenen för att byta om från kjol till byxor, för att på så sätt slippa alla förnedrande ord från den manliga delen av publiken. En annan gång fick hon nog och delade ut en smäll.

– Jag lappade till en kille med hela handflatan så jag nästan tappade känseln, säger hon i dokumentären enligt SVT.

Chips var en country- och popgrupp som bestod av Kikki Danielsson och Lasse Holm. Under en period var även Elisabeth Andreassen en del av gruppen, så även Britta Johansson, enligt Mellopedia. Gruppen släppte två album under de fyra år man var aktiva, 1979 till 1983, och deltog bland annat i Melodifestivalen 1980 med låten "Mycket’ mycke’ mer".

När åker Kikki Danielsson på avskedsturné?

Turnén ”Nu är det nåt stort på gång” inleds hösten 2025 och är Kikki Danielssons avsked till publiken.

Det var i februari 2025 en av Sveriges mest folkkära artister meddelade sitt avsked från musikbranschen.

”Att få möjligheten att göra en sista stor turné är en stor ära som jag är så tacksam över. Man vet aldrig när det tar slut och det är sällan ett beslut man själv kan styra över, därför vill jag tacka för allt som musiken gett mig när jag fortfarande har möjlighet till det”, sa hon i pressmeddelandet då.

Kikki Danielsson partner – har hon make eller pojkvän?

I mer än 20 år har Danielsson levt som singel, efter separationen från exmaken Kjell Roos 1999. I en intervju med Icakurirens tidningen Hemtrevligt har hon uppgett att hon gärna hittar kärleken på nytt, något som ännu inte hänt.

– Jag skulle gärna vilja uppleva det här med att bli kär igen. Även om jag vet att det är totalt meningslöst. Min vanliga tidsrymd brukar vara ett halvår, sedan tröttar jag. Så var det även i mitt äktenskap. Jag undrar om jag någonsin kommer att komma underfund med vad det är för fel med mig när det gäller kärlek. Det funkar ju aldrig.

Kikki Danielsson familj – har hon barn?

Ja, tillsammans med exmaken Kjell Roos fick Danielsson två barn: dottern Emma och sonen Viktor, något även Hemtrevligt återgivit.

Är Kikki Danielsson sjuk i reumatism?

Ja, Kikki Danielsson har reumatism, något hon menar att äldre kvinnor ofta kommer fram och vill prata med henne om då de upplever samma problem som henne.

– Jag ställer alltid upp och skriver autografer och låter folk ta bilder på mig. Äldre kvinnor kommer ofta fram till mig för att prata om sin reumatism och fråga vad jag har för medicin. Den typen av kontakt tycker jag är viktig. Där­emot är jag inte så intresserad av att slå mig i slang med människor när jag är mer privat och exempelvis går och handlar på Ica. När jag gav mig in i den här branschen var jag inte beredd på att det skulle innebära att jag bestals på mitt privatliv, säger hon till Hemtrevligt.

Har Kikki Danielsson Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @therealkikkidanielsson.



