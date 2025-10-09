Kändisen som är Gunilla Perssons drömman: “Stilig”

Gunilla Persson är tillbaka i tv-rutan! I programmet “Den rätte för Gunilla” dejtar hon norska män, i jakt på den stora kärleken.

– Det blir kaos många gånger, säger Gunilla.

Den 7 oktober hade “Den rätte för Gunilla” premiär på Viaplay. Och det är ingen mindre än den tidigare Hollywoodfrun och artisten Gunilla Persson som står i centrum. Gunilla Persson söker kärleken och dejtar norska män i det nya realityprogrammet, som utlovar skratt, tårar och kaos.

Gunilla Perssons nya realityprogram "Den rätte för Gunilla"

Nyheter24 träffade Gunilla Persson inför den efterlängtade premiären, och då avslöjade hon allt från kärleksrådet hon gett dottern Erika Persson till skillnaden mellan norska och amerikanska män…

"Den rätte för Gunilla" sänds på Viaplay. Foto: Viaplay

Vad är det för kaos vi kommer att få se?

– Det blir kaos många gånger kan jag säga, men det är ju inte ovanligt för mig. Jag vet inte vad det är som gör att drama uppstår, fastän jag inte gör någonting. Jag har ju aldrig planerat någonting eller säger att jag ska skapa drama, utan det blir bara så. Och jag lovar att det här blir underhållning på högsta nivå. Den här serien är väldigt mångfacetterad. Det är mycket som händer hela tiden och det är bra klippt.

Varför blev det just Norge?

– Ja, den här frågan får jag ofta. Varför blev det Norge? Och det är på grund av att jag fick frågan om att få min egen show 2019 när jag var med i “Farmen kjendis” i Norge. Då tyckte producenten om mig så mycket så han sa: “Du måste ha din egen show. Du är oslagbar.”

– Det var alltså fem år sedan. Men så var det saker som kom emellan, som corona och så vidare. Sedan har tiden gått, och det är inte förrän nu i våras som kameran började rulla på mig. Men det har varit på gång länge och det har varit väldigt mycket snack och mejl om det fram och tillbaka. Så jag är jätteglad över att det blev så pass bra som det blev.

Man har ju längtat tills du ska få ett eget program!

– Ja, det har jag också längtat efter för jag känner att reality är min grej. Jag är inte rädd för kameran, jag älskar kameran och jag är mig själv. Det måste man ju vara. Den är min first lover.

Gunilla går på dejt med Per Olav. Foto: Viaplay

Limousinedejt med Per Sandberg. Foto: Viaplay

Gunilla Persson om husbranden: "Väldigt hårt och svårt"

Annons

Vi kommer också få följa med i lite mörkare stunder, som till ditt hus i Los Angeles. Hur kändes det att visa upp för kamerorna?

– Det ville jag inte göra i början. I början var alla ute efter mig och ville göra filmer och intervjuer. Och jag sa nej, det ville jag inte. Men nu kändes det rätt att åka tillbaka till Los Angeles och filma detta. Man vill ju ändå att tittarna ska få se och verkligen förstå hur ödelagt och hemskt det var, och följa med min känsloresa i det. Nu har det ju gått en tid så det kändes okej att göra det, även om det var väldigt, väldigt hårt och svårt. Man kommer ju inte över det lätt, om ens någonsin. Jag vet inte om man kommer över det någon gång.

– Och jag har aldrig haft någon som har bearbetat det här traumat med varken Erika eller mig. Men jag tror ju på Gud så man ber till honom och frågar honom: “Vad kommer härnäst?” Och så får man bara vänta på svar och se vad som händer helt enkelt. Jag tror på honom och lägger allt i hans händer, och så känns det bättre.

Kommer tittarna få lära känna dig på ett ännu djupare plan också?

– Det är det jag verkligen vill säga. Det här blir som en utökning av "Svenska Hollywoodfruar", eftersom jag tror att det finns en enorm längtan efter att få se oss tillbaka i tv. Och ja, ni får verkligen se mig på ett djupare plan nu.

Gunilla Persson: "Mina dejter var rädda för mig"

Annons

Erika Persson och Gunilla Persson. Foto: Viaplay

Du har ju levt väldigt många år nu i USA. Hur var det att återvända till Skandinavien och börja dejta här?

– Det är ju en annorlunda värld. Jag tror att flera av mina dejter var lite rädda för mig. Men jag tror inte att det finns någon anledning att vara rädd för mig. Varför är folk rädda för mig?

– Det är väl att jag har skinn på näsan. Jag behövde ha det under alla år då jag har levt ensam, och uppfostrat Erika själv och varit ensamstående mor, och jag har tagit hand om min sjuka mamma. Hela tiden har jag haft hinder på vägen. Det är klart att man blir tuff. Jag kommer ju aldrig vara någons dörrmatta om vi säger så.

Vad skulle du säga är största skillnaden mellan amerikanska och skandinaviska män?

– Det är svårt att säga för det är två olika kulturer. Jag tror att amerikanska män, om de har en bra uppfostran från barndomen, så är de mer omhändertagande. Det är självklart att de ska ta hand mer om kvinnan och aldrig dela 50-50 som det verkar vara i Skandinavien. Här blir jag alldeles skräckslagen av att höra tjejer som går ut med unga killar och sen så får de betala hälften av notan. Det förekommer väldigt sällan i USA.

– Jag har sagt så här till Erika: “Om det är någon som vill att du ska betala hälften så ställ dig bara upp och gå”.

Vilken kändis skulle du säga är din drömman?

– Kevin Costner-typen. Stilig och maskulin. Om vi tar en äldre man: Harrison Ford eller Clint Eastwood.

Kevin Costner, Clint Eastwood och Harrison Ford. Foto: Stella Pictures