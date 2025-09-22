Nyheter24
Annons
Nöje /Kändisar /Gunilla Persson

Gunilla Persson om kärleken: ”En man träffade mig i hjärtat”

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 09:30
Gunilla Persson har fått dejta norska män i en ny serie. Foto: Jonas Ekströmer/TT & Nyheter24

Gunilla Persson har länge hållit sitt kärleksliv privat – men nu kliver hon in i dejtingvärlden framför kamerorna. I ett nytt tv-program får norska män chansen att vinna hennes hjärta. Och enligt Gunilla själv blir det en tiopoängare.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Gunilla Persson, kärlek, Dejting

Gunilla Persson har visat upp mycket av sitt liv för det svenska folket. Men när det kommer till kärlekslivet har hon varit mer sparsam med vad hon delar med sig. 

Frågan om vem som är pappa till dottern Erika är något Gunilla konsekvent vägrat svara på, trots pressens nyfikenhet.

Under sina år i "Svenska Hollywoodfruar" dök det visserligen upp en och annan flirt, men ingen officiell partner har presenterats. Istället har ryktena flödat – allt från europeiska affärsmän till gamla ungdomskärlekar har nämnts på nätforum och i kvällspressen.

Nu kan det dock vara dags att skriva ett nytt kapitel i Gunillas kärlekssaga. Och den gör det, såklart, på bästa reality-vis.

LÄS MER: Onlyfans-paret skrapade fram storvinst i TV4

Letar efter kärleken i grannlandet

I höst är det premiär för "Den rätte för Gunilla" – ett dejtingprogram där norska män tävlar om Gunilla Perssons hjärta. Och enligt huvudpersonen själv är det riktig tv-magi.

Annons

– Jag har sett första episoden och jag blev mycket positivt överraskad. Den är fantastisk. Det är så väl redigerat och jag är superstolt över det här – vad jag sett hittills har varit tiopoängare, säger hon till Nyheter24.

Men att dejta norska män visade sig vara både charmigt – och lite utmanande.

– Ja, det var ju en speciell erfarenhet. För det första så förstår jag ju inte allt vad de säger, men annars så var det ju en härlig erfarenhet. Jag har goda minnen från den tiden och det var en speciell som träffade mig i hjärtat.

LÄS MER: Steffo Törnquist grova fräckis i Nyhetsmorgon

En favorit bland friare

Gunilla håller som vanligt på dramatiken och vägrar avslöja för mycket. Men när vi frågar om någon stack ut lite extra, tvekar hon inte:

Annons

– Absolut. Det är bara en fråga om vem det var… Det får ni se!

Om Gunilla äntligen hittat den rätta efter år av spekulationer? Det återstår att se – men underhållning blir det garanterat. "Den rätte för Gunilla" har premiär på Viaplay senare i höst.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:30
Nöje
/ Kändisar

Gunilla Persson om kärleken: ”En man träffade mig i hjärtat”

Idag
07:30
Nöje
/ Kändisar

Pernilla satte stopp – därför tackade Bauer nej till Let's Dance

Igår
21:00
Nöje
/ Kändisar

Allt om Jan Gradvall: Familj, böcker och vinsten i Postkodmiljonären

Igår
14:00
Nöje
/ Kändisar

Allt om Michaela "Keela" Nilsson: Sjukdom, BBL & Youtube

Lördag
13:30
Nöje
/ Kändisar

Onlyfans-paret skrapade fram storvinst i TV4

Fredag
18:27
Nöje
/ Kändisar

Allt om Vanja Engström: Pappa, Finland, tv-program och Tiktok

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons