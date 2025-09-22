Gunilla Persson om kärleken: ”En man träffade mig i hjärtat”

Gunilla Persson har länge hållit sitt kärleksliv privat – men nu kliver hon in i dejtingvärlden framför kamerorna. I ett nytt tv-program får norska män chansen att vinna hennes hjärta. Och enligt Gunilla själv blir det en tiopoängare.

Gunilla Persson har visat upp mycket av sitt liv för det svenska folket. Men när det kommer till kärlekslivet har hon varit mer sparsam med vad hon delar med sig.

Frågan om vem som är pappa till dottern Erika är något Gunilla konsekvent vägrat svara på, trots pressens nyfikenhet.

Under sina år i "Svenska Hollywoodfruar" dök det visserligen upp en och annan flirt, men ingen officiell partner har presenterats. Istället har ryktena flödat – allt från europeiska affärsmän till gamla ungdomskärlekar har nämnts på nätforum och i kvällspressen.

Nu kan det dock vara dags att skriva ett nytt kapitel i Gunillas kärlekssaga. Och den gör det, såklart, på bästa reality-vis.

Letar efter kärleken i grannlandet

I höst är det premiär för "Den rätte för Gunilla" – ett dejtingprogram där norska män tävlar om Gunilla Perssons hjärta. Och enligt huvudpersonen själv är det riktig tv-magi.

Annons

– Jag har sett första episoden och jag blev mycket positivt överraskad. Den är fantastisk. Det är så väl redigerat och jag är superstolt över det här – vad jag sett hittills har varit tiopoängare, säger hon till Nyheter24.

Men att dejta norska män visade sig vara både charmigt – och lite utmanande.

– Ja, det var ju en speciell erfarenhet. För det första så förstår jag ju inte allt vad de säger, men annars så var det ju en härlig erfarenhet. Jag har goda minnen från den tiden och det var en speciell som träffade mig i hjärtat.

LÄS MER: Steffo Törnquist grova fräckis i Nyhetsmorgon



En favorit bland friare

Gunilla håller som vanligt på dramatiken och vägrar avslöja för mycket. Men när vi frågar om någon stack ut lite extra, tvekar hon inte:

Annons

– Absolut. Det är bara en fråga om vem det var… Det får ni se!