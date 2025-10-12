Gunilla Persson om svenska män: "Jag blir skräckslagen"

Gunilla Persson är inte imponerad av svenska män – och hon döljer det inte. I en ny intervju med Nyheter24 säger hon vad hon verkligen tycker om svensk dejtingkultur.

Gunilla Persson är tillbaka i rutan – och den här gången handlar det om kärlek. I det nya dejtingprogrammet "Den rätte för Gunilla" får norska män tävla om hennes hjärta, och enligt huvudpersonen själv blir det både känslor, skratt och en hel del dramatik.

– Jag har goda minnen från den tiden och det var faktiskt en som träffade mig i hjärtat, säger Gunilla till Nyheter24.

Syrlig pik till svenska män: "Jag blir skräckslagen"

Till Nyheter24 delar Gunilla också med sig av sin syn på dejtingkultur – och särskilt skillnaden mellan amerikanska och svenska män. Och det är ingen smickrande bild hon målar upp av män i Sverige.

– Amerikanska män, om de har bra uppfostran, är mer omhändertagande. Det är mer självklart att de ska ta hand om kvinnan. I Skandinavien verkar allt vara fifty fifty, säger hon.

Det är något hon inte har mycket till övers för.

– Jag blir alldeles skräckslagen av att höra tjejer som går ut med unga killar och får betala hälften av notan. Det föregår väldigt sällan i USA.

"Ställ dig bara upp och gå"

Gunilla berättar att hon även fört över sina värderingar till dottern Erika – med ett tydligt budskap:

– Jag har sagt såhär till Erika: ”Om det är någon som vill att du ska betala hälften – ställ dig bara upp och gå.” Och det står jag för.