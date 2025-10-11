Nyheter24
Christian Bauer avslöjar oväntade detaljen i relationen med Pernilla

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 20:30
Christian Bauer & Pernilla Wahlgren.
Christian Bauer avslöjar detaljerna om äktenskapet med Pernilla. Foto: Nyheter24 & Anders Wiklund/TT

Christian Bauer syns just nu i SVT:s "Spelet", men hemma hos honom och Pernilla Wahlgren är det inte bara tävling och spel som gäller. Nu berättar han om bråken – och varför han tycker att han är den riktiga romantikern i relationen.

Christian Bauer är just nu aktuell i SVT:s program "Spelet", ett program som snabbt har blivit en succé för kanalen. I programmet får tittarna följa med när Christian navigerar genom både tävling och samspel med andra deltagare.

Till vardags bor Christian som bekant med Pernilla Wahlgren, och nu berättar han för Nyheter24 om parets olikheter – och hur de ibland kan komplettera varandra. 

LÄS MER: Nu väljer Bianca Ingrosso att svara på gravid-frågan

Bråken i hemmet

När frågan kommer på vad de oftast bråkar om, behöver han inte tänka efter länge innan han svarar.

– Ordning och reda. Jag är mer ordningsam än vad hon är på något sätt och jag tycker man kan väl ha lite mer ordning. Man måste prata om det också.

Han berättar att deras olikheter ibland kräver lite tydlighet i kommunikationen.

– Ibland så får man väl säga till ordentligt, och jag tror ju att jag kanske har lite mer fokus på att vi ska kunna anpassa oss mer efter varandra än vad hon har.

Trots det beskriver han relationen som jämn och kärleksfull.

LÄS MER: Kändisen som är Gunilla Perssons drömman: “Stilig”

"Jag är överlägset mest romantisk"

När det kommer till kärlek och känslor råder det, enligt Christian, inte heller någon tvekan om vem som tar täten.

– Jag, överlägset. Men hon har hittat en riktig romantiker som kan fälla lite tårar när det kommer tillbaka till minnen om vårt bröllop till exempel, eller härliga kärleksstunder och sånt där.

Christian menar att det inte handlar om att spela någon roll – för honom är romantiken på riktigt.

– Det är bara min personlighet. Men det gör jag ju som sagt av äkta och kommer det inifrån så blir det ju också mer äkta.

