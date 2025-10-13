Nyheter24
Nöje /Kändisar /TV4

Allt om Jack Werner: Fru, familj, podd och tv-program

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 06:30
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 06:42
Jack Werner
Jack Werner får ett nytt program på TV4 i höst. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Christine Olsson

Från creepypasta till källkritik – Jack Werner har gjort sig ett namn som Sveriges främsta expert på internetrykten. Han hörs i Creepypodden, syns i TV4:s "Kalla kårar" och fortsätter att väcka både tankar och rysningar.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

TV4, Jack Werner, Tv-program, Podcast

Jack Werner är journalist och författare med fokus på källkritik och sociala medier. Han grundade Viralgranskaren och har bland annat skrivit böcker om hur rykten sprids på internet.

Jack Werner ålder – hur gammal är han?

Jack är född 26 januari 1989, vilket betyder att han fyllde 36 år 2025. 

Jack Werner böcker – vilka böcker har han skrivit?

Jack har skrivit flera böcker under sin karriär, på hans egna hemsida listar han både böcker han skrivit själv och böcker han har medverkat på:

  • Creepypasta: spökhistorier från internet 
  • Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå 
  • Under Slussen 
  • Kritiskt tänkande – i teori och praktik 
  • Skampåle: Tio essäer om mediedrev 
  • Fejk, filter och faktaresistens: hotar sociala medier demokratin 
  • Källkritik 
  • Ormen Friske


Jack Werner Creepypodden – vad handlar hans podd om?

Jack har podden Creepypodden på Sveriges radio P3. Enligt kanalen är podden en rysningsupplevelse där lyssnaren får höra spökhistorier och vandringssägner från internet. 

Jack Werner fru – vem är han gift med?

Jack är gift med Linnea Werner. 

Paret gifte sig sommaren 2018 och enligt Jack själv så planerade de att ha själva bröllopsfesten året efter, för att "för att kunna förlänga denna fantastiska grej så mycket som möjligt" som Jack själv skrev på sin hemsida.


Jack Werner familj – har han barn?

Jack har två barn. På Instagram la han upp ett inlägg 2024 där han delar med sig till sina följare att hans son Bernard hade fått en lillasyster.

Jack Werner instagram – vad heter han på Instagram?

På Instagram heter han @kwasbeb.


Jack Werner TV4 – har han ett program på TV4?

Ja, han leder programmet "Kalla kårar" på TV4. I programmet utforskar Jack människors berättelser om mystiska händelser i ett försök att förstå vad som egentligen låg bakom händelsen. Jack får träffa människor som berättar om saker som hemsökta hus, parallella världar och vålnader på kyrkogårdar.

Programmet har premiär på TV4 torsdagen den 16 oktober.

