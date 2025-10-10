"Kvinnan i hytt 10", på engelska "The woman in cabin 10", har premiär på Netflix och filmen, med Keira Knightley i en av huvudrollerna, ska få publiken att "ifrågasätta allt". Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om rullen.

Kvällarna har blivit mörkare, utomshustemperaturen har sjunkit och det är officiellt höst sedan flera veckor tillbaka. Detta skapar perfekta förutsättningar för att njuta av mer tv-serier och film hemma i soffan – och som tv-kanalerna och streamingtjänsterna levererat.

Premiärerna har avlöst varandra under den senaste tiden. På SVT har helt nya produktioner – så som "Spelet" och "Ålderskris" med Kristina "Keyyo" Petrushina och Johan Rheborg – rullats ut och TV4 har inte varit sämre med säsongspremiärer av populära långkörare så som "Robinson" och "Bonde söker fru". På Netflix har serie efter serie landat på plattformen på sistone – i förra veckan hade svenska "Skiftet" premiär och likaså den hajpade "Monster: The Ed Gein story" om gravplundraren och mördaren Ed Gein.

"Ålderskris" har tagit plats i SVT:s tv-tablå. Foto: SVT

"Monster: The Ed Gein story" har varit en av höstens stora snackisar. Foto: Netflix

Och nu är det dags för ännu en premiär på just Netflix. Det rör sig om den psykologiska thrillerskräckisen "Kvinnan i hytt 10", på engelska "The woman in cabin 10", som blivit omskriven redan innan den nått massorna. Harper's Baazar uppger att serien får tittaren att "ifrågasätta allt", medan The Independent, med hänvisning till Associated Press, beskriver produktionen som "värd din tid" denna vecka. Så när har egentligen filmen premiär, är den baserad på en bok och vilka skådespelare medverkar? Allt det – och lite till – reder Nyheter24 ut nedan.

Är filmen Kvinnan i hytt 10 baserad på en bok av Ruth Ware?

"Kvinnan i hytt 10", som regisseras av Simon Stone, är baserad på Ruth Wares bästsäljande roman med samma namn. Boken kom 2016 och nu ska den alltså filmatiseras.

– Jag har sagt i uttalanden förr att det krävs en hel by för att skriva en bok, men vad jag lärde mig under inspelningen av "Kvinnan i hytt 10" är att det krävs en hel stad för att skapa en film. Det är verkligen otroligt att se så många människor jobba så hårt med något du skapat, har Ware sagt till Netflix Tudum samtidigt som hon beskrivit filmatisering som en vild chansning från hennes sida:

– Det är som att ge sin bebis till främlingar. Men jag känner att Lo (huvudkaraktären, reds. anm) och resten av gänget är i goda händer.

Ruth Ware. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

När har Kvinnan i hytt 10 premiär på Netflix?

"Kvinnan i hytt 10" har premiär på Netflix fredagen den 10 oktober. Filmen är en timme och 35 minuter lång.

Kvinnan i hytt 10 handling – finns det en trailer?

När jouralisten Laura "Lo" Blacklock får i uppdrag att följa med på och rapportera om en lyxyachts jungfruresa låter det som ett bekvämt jobb. Men snart blir Lo vittne till hur en annan passagerare kastas överbord och när hon slår larm om händelsen tycks ingen tro henne. Detta till trots är journalisten, som spelas av Keira Knightley, fullt övertygad om vad hon har sett och hon väljer därför att gå till botten med vad som egentligen hänt på båten – även om det innebar fara för hennes eget liv.

Keira Knightley. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

För Netflix Tudum har författaren Ruth Ware berättat om filmens budskap: Att rädslan för att inte bli trodd alltid finns där.

– I grund och botten handlar det om en kvinna som upplever någonting som är fel, som rapporterar det sanningsenligt, och som inte tas på allvar på grund av vem hon är. Alldeles för många människor vet hur det känns.

Rollista i Kvinnan i hytt 10 – vilka skådespelare är med i Netflix-filmen?

Skådisgiganten Keira Knightley, känd från filmer så som "Stolthet och fördom", "Pirates of the Caribbean" och "The imitation game", spelar som tidigare nämnt huvudrollen som karaktären Lo. Hon har berättat för People hur det var att spela in filmen i den exklusiva miljön – med ungefär 90 personer i filmteamet och ensemblen.

– Eftersom båten var så dyr fick vi inte röra väggarna. Vi fick inte gå på någon av mattorna. Vi fick inte sitta på något. Vi fick inte luta oss mot något. Så vi var faktiskt, 12 timmar om dagen – eftersom vi inte fick gå på eller av båten heller – ihopträngda mot varandra. Så det var inte riktigt den lyx jag hade föreställt mig i mitt huvud.

Enligt Netflix ser vi följande skådisar på den övriga rollistan:

Hannah Waddingham – Heidi

– Heidi Guy Pearce – Richard Bullmer

– Richard Bullmer David Ajala – Ben Morgan

– Ben Morgan Gitte Witt – Carrie

– Carrie Art Malik – Dr. Robert Mehta

– Dr. Robert Mehta D avid Morrissey – Thomas Heatherley

– Thomas Heatherley Christopher Rygh – Lars Jensen

– Lars Jensen Paul Kaye – Danny Tyler

– Danny Tyler Lisa Loven Kongsli – Anne Bullmer

Från vänster: Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Keira Knightley och Daniel Ings. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

Kan det bli en uppföljare till filmen Kvinnan i hytt 10?