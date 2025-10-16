Oro efter Bianca Ingrossos bild från badrummet

"Inte som det ser ut", säger Bianca Ingrosso till sina följare.

Bianca Ingrosso är sannerligen en donna med många strängar på sin lyra. Inte bara arbetar hon med sin egengrundade sminkjätte CAIA, matmärket Mino Market som hon har tillsammans med sina bröder, hon är även delägare i CHIMI och har tidigare även haft sin egen talkshow. Och det är bara en hand full av de saker hon pysslar med på dagarna.

CAIA har även gått ifrån att ha en pop up-butik på NK till att få en fysisk butik på Biblioteksgatan i Stockholm samt en i Oslo.

Bianca är tillbaka i Wahlgrens värld. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Men det stannar inte där. Bianca är även tillbaka i den nya säsongen av Wahlgrens värld. Detta efter att hon hoppade av ett par säsongen på grund av tidsbrist. Hon var nämligen i full färd med att spela in sin egna talkshow "Bianca" samt "Bianca by night".

Och hennes närvaro i WV går inte obemärkt förbi. I denna säsongen bjuder hon nämligen in tittarna på väldigt nära håll under perioden hon bland annat blev utsatt som värst för stalkers.

Hon fick under inspelningsperioden problem med sin hälsa, bland annat efter att ha varit utomlands.

– Jag har antagligen fått någon parasit efter resan så jag fick åka in och få dropp, berättade hon då.

Men som Sveriges kändaste kvinna har vardagen fortsatt med motgångar. Någonting Bianca vädrat på sin Instagram.

Bianca Ingrosso: "Tro inte på det ni hör"

I inlägget skriver Bianca:

"Många rykten som cirkulerar nu stämmer ej. Eftersom en del journalister och skvallersidor inte använder sig av källkritik så uppmanar jag er att vara källkritiska och inte tro på allt som skrivs och sägs. Dramatiska rubriker genererar klicks, tyvärr ser medieklimatet ut så. Jag har lärt mig den hårda vägen I promise you".

Bild från Biancas story. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Det har även cirkulerat AI-genererade videos på Bianca någonting hon också gått ut och varnat följarna för.

Ännu ett meddelande. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Hej älskade ni. Jag är medveten om att det cirkulerar falska annonser på mig som är gjorda med AI. Finns inget jag kan göra. Så alla måste vara källkritiska när ni ser "videos" på mig", skrev hon.