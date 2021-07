Det har gått en vecka sedan den omdebatterade domen mot världsstjärnan Britney Spears föll i rätten.

Sedan 2008 har hennes pappa Jamie Spears varit hennes förmyndare och kontrollerat alla beslut i hennes liv.

Så har rätten beslutat att det kommer förbli, trots att stjärnan länge har krävt att "fångenskapet" ska ta slut.

– Jag har sagt till hela världen att jag mår okej. Det är en lögn. Jag är inte lycklig och jag kan inte sova. Jag är deprimerad. Jag gråter varje dag. Det är min dröm och önskan att det här upphör. Jag vill ha mitt liv tillbaka, sade Spears i domstolen.



Foto: Jordan Strauss/TT

Får inte skaffa barn

Under förmyndarskapet har Jamie haft ansvar över Britneys tillgångar och karriärsval. Hon har uppgett att hon medicineras mot sin vilja och tvingas uppträda.

Hon drömmer också om att skaffa barn med pojkvännen Sam Asghari – men har inte rätt att på egen hand begära att få sin spiral uttagen.

Mamma Lynne och pappa Jamie på väg till en av dotterns rättegångar 2012. Foto: Nick Ut/TT

Mamma Lynne ryter ifrån

Och det är delvis det som fått mamma Lynne Spears att ryta ifrån ordentligt.

Enligt domstolshandlingarna som lämnades in under onsdagen framgår det att hon tycker Britney ska ha rätt att anlita en egen advokat under förhandlingen – inte bli tilldelad ett ombud.

Hon ber även rätten lyssna till Britneys önskan om att få gifta sig och skaffa barn med Sam. Lynne anser att Britney är kapabel att ta hand om sig själv, och att hon varit det länge.

”Nu, och under de senaste många åren, har den omyndigförklarade kunnat ta hand om sig själv, och faktiskt har, inom ramen för detta förmyndarskap, tjänat bokstavligen hundratals miljoner dollar som en internationell kändis", säger Lynne enligt CNN.



Nästa rättegångsförhandling är planerad att äga rum den 14 juli.