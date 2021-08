Det hände stjärnorna efter Disney-karriären – så ser de ut idag

Känner man sig någonsin så gammal som när man inser att en barnskådespelare man minns från sin barndom idag är 30 år gammal?

Faktum är att de flesta Disneystjärnor vi minns har vuxit upp. Men vad hände med skådespelarna efter tiden på den kända kanalen?

Moisés Airas från Hannah Montana

Alla minns väl Rico från Hannah Montana? Den ikoniska karaktären spelas av Moisés Airas som idag hunnit bli 27 år gammal.

Sedan succén i Hanna Montana har Moisés hunnit spela in en hel del filmer, släppt musik och hamnat i kontroverser. 2014 fotograferades han nämligen utan tröja i en säng med då 13-åriga Willow Smith, vilket ledde till en utredning av Los Angeles Countys avdelning för barn och familjefall.

Moisés är vän med många kändisar som Kylie Jenner, Jaden Smith och Hailey Bieber. En sak som är säker är att han älskar att fotografera och tycker om att dela med sig av sina foton på Instagram.

Bildkälla: Matt Sayles/TT & Taylor Jewell/TT.

Bella Thorne och Zendeya

Bella Thorne, 23, och Zendaya Coleman, 24, spelade huvudrollerna CeCe och Rocky i Disneys program Shake It Up. Programmet sändes mellan 2010-2013 men de båda har haft framgångsrika karriärer efteråt.

Bella har medverkat i både filmer, serier och släppt musik. Under sommaren 2019 blev Bella hackad och hotad om nakenbildspublicering. Då tog hon tillbaka kontrollen och publicerade bilderna själv.

Hon har sedan dess både uttalat sig om problematiken med porr men även regisserat en egen porrfilm för PornHub, som heter "Her & him".

Även Zendaya har haft en lysande karriär. Hon hade ett rejält genomslag när hon medverkade i serien Euphoria och har även släppt en del egen musik.

Bildkälla: Stella Pictures.

Bildkälla: Willy Sanjuan/TT & Chris Pizzello/TT.

Cameron Boyce från Jessie

När Cameron Boyce dog i sömnen 2019, bara 20 år gammal, chockades världen. Det visade sig att Cameron, som led av epilepsi, hade fått ett slaganfall i sömnen. Till Camerons minne skapades stiftelsen Cameron Boyce Foundation, rapporterar People.

Cameron blev känd för rollen som Luke i Disneys serie Jessie.

Bildkälla: Willy Sanjuan/TT.

Dylan och Cole Sprouse från Zack & Codys ljuva hotelliv

Tvillingarna Dylan och Cole Sprouse, 29, introducerades för rampljuset redan som spädbarn men blev världsberömda när de spelade huvudrollerna i Disneys Zack & Codys ljuva hotelliv och Det ljuva havslivet.

2013, fyra år efter Disneyseriens sista avsnitt sänts, bestämde sig Dylan för att börja jobba på att kafé, vilket minst sagt förvirrade fansen, rapporterar Vulture. Han har även medverkat i en del kortfilmer. Dylan är sedan 2018 tillsammans med modellen Barbara Palvin, 27.

Cole fick däremot 2017 en huvudroll i serien Riverdale, som fortfarande spelar in nya avsnitt. Han har dessutom utbildat sig till fotograf och delar regelbundet av sig av sina foton på Instagram.

Bildkälla: Matt Sayles/TT.

Bildkälla: Stella Pictures.

Brenda Song från Zack & Codys ljuva hotelliv

33-åriga Brenda Song fick som 17-åring rollen som London i Zack & Codys ljuva hotelliv. Sedan dess har hon medverkat i en hel del filmer och tv-serier.

Mellan 2010 och 2017 dejtade hon Miley Cyrus bror Trace Cyrus. Från 2017 har hon dock varit tillsammans med barnstjärnan Macaulay Culkin, 40, och i början av 2021 fick de sonen Dakota Song Culkin.

Bildkälla: Chris Pizzello/TT.

Mia Talerico från Lycka till Charlie

Mia Talerico är en av Disneys yngsta stjärnor, då hon fick huvudrollen i Lycka till Charlie redan som ettåring.

Idag är hon tolv år gammal och delar med sig av sitt liv på Instagram och TikTok.

Skai Jackson från Jessie

En annan ung Disneystjärna är Skai Jackson, 19, som fick en av huvudrollerna i Jessie som nioåring.

Trots sin unga ålder har hon hunnit med en hel del. Hon har både tävlat i Dancing with the Stars där hon tog sig hela vägen till semifinalen, och även släppt en egen bok, som heter Reach for the Skai: How to Inspire, Empower, and Clapback.