Du kanske känner igen henne från Disney-programmet "Shake it up" eller filmer som "You get me", "Midnight sun" eller tv-serien "Famous in love".

Men Bella Thornes nya yrkesinriktning följer inte riktigt samma... barnvänliga innehåll.

Hon har nämligen valt att ta sig an porrbranschen – som regissör.

Bella Thorne. Bildkälla: Rich Fury/TT

Från Disney till Pornhub

Barnskådisen dumpar alltså den unga publiken mot en mer mogen och vuxen tittarkrets när hon byter från Disney till porrsajten Pornhub.

– Ursprungsidén var att skapa en julskräckfilm, men istället blev det en vacker, översinnlig film. Den råkar också vara det man brukar beskriva som barnförbjuden, avslöjar 21-åringen i ett klipp på Youtube.

Hennes debuterande porrfilm "Her & Him" är en exklusiv produktion för Pornhub med porrskådespelarna Abella Danger, 23, och Small Hands, 37.

I Youtube-klippet förklarar Thorne hur inspelningen fungerade. Hon berättar att processen var väldigt annorlunda eftersom folk hade sex på riktigt, vilket den nyblivna regissören erkänner är något helt nytt för henne.

– Om du blir obekväm av porr så är jag ledsen för det, men gör inte andra obekväma för att de är okej med det. För till syvende och sist så är det sex och det är något som den mänskliga kroppen vill ha, behöver och trånar efter, avslutar hon i Youtube-klippet.

