Zara Larssons bilder har blivit världsnyhet

Svenska stjärskottet Zara Larsson, 23, är en av världens just nu hetaste artister och en av Sveriges största musikexporter någonsin.

De senaste åren har sannerligen blomstrat för den svenska artisten som idag har tillgångar på över 70 miljoner kronor.

I mars släpptes hennes senaste album "Poster girl" som likt Zaras tidigare album gjort succé med låtar som toppar Spotifylistorna.

Zara Larsson. Bildkälla: Stella Pictures

Zara har under pandemin, likt många andra artister, fått lägga sitt turnéliv på is och har därför kunnat befinna sig i Sverige under några månaders tid.

Någonting som dock inte pausats av är Zaras sociala medier som fortsatt gå varma. Zara har under hela sin karriär skapat stort engagemang på både sin Instagram och Twitter, bland annat när hon drog en kondom över hela sin vad tillsammans med texten "Alla killar som säger att de är för stora för kondom – take a bow".

Denna gång är det ett lite mildare ämne Zara tagit i – men som trots det blev en världsnyhet.

Zara Larsson: "Vem gör det ens?"

På sin Instagram publicerade Zara några bilder där hon tydligt skriver ut sitt förakt mot bowling. Diskussionen har kommit att röra upp starka känslor världen över och både på Twitter, Instagram – och på internationella sajter har det hela uppmärksammats.

"Jag skulle seriöst kunna använda ordet hat när det kommer till mina känslor för bowling. Jag skulle absolut tycka om någon mindre om vi skulle på en dejt och personen ville gå och bowla. Är du seriöst?", skriver hon och fortsätter.

"Bowling är ingenting jag gör, jag vet inte ens var dessa känslor kommer ifrån. Är det för att jag hatar att vänta? Att jag vill att det är min tur hela tiden?Är det för att jag är dålig på det? Jag vet inte", skriver Zara.



Zara Larssons bilder om bowling blev en internationell nyhet. Bildkälla: https://readdork.com/

Bland annat så var det sajten DORK som uppmärksammade Zaras bilder och förde debatten vidare. Och debatten håller fortfarande igång på Twitter.