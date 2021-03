Den svenska världsstjärnan Zara Larsson släppte under fredagen sitt efterlängtade album Poster Girl, där redan släppta singlar som "Love me land", "WOW" och "Look what you've done" får sällskap av flera nya spår.

För ungefär en månad sedan släpptes musikvideon till singeln "Talk about love", där hennes pojkvän, tillika proffsdansaren Lamin Holmén, 28 medverkar.

Tidigare i år gästade Zara radioprogrammet Mix Megapol, där hon berättade om sin kärlek för pojkvännen.

– Jag älskar ju honom, vi är supertillsammans, vi har varit tillsammans i ett år, säger Zara i intervjun.

Den skyhöga årslönen

Ja, det verkar ha varit en lycklig och balanserad Zara som klev in i 2021 – och lika glatt ser det definitivt ut på pengafronten.

Under 2019 tjänade Zara hela 3 779 900 kronor. Fördelat lika under årets alla månader skulle det ge en månadslön på närmare 315 000 kronor.

Antingen har superstjärnan väldigt dyra fasta kostnader, eller så har en stor andel av de här pengarna återinvesterats i hennes karriär.

Så mycket omsätter hennes varumärke

Zara är inte själv verksam i något bolag, men det är hennes föräldrar.

De sitter i styrelsen i ett företag som bedriver artistisk verksamhet för varumärket Zara Larsson, enligt AllaBolag.

Hur mycket av dessa pengar som går till Zara är därmed omöjligt att veta. Något vi däremot kan konstatera är att bolaget har tillgångar på över 65 miljoner kronor.

Under 2019 omsatte man drygt 27 miljoner kronor, varav 26,7 miljoner var ren vinst.

