Under 2021 dundrade Abba-kvartetten in i hela svenska folkets hjärtan på nytt.

I början av november släpptes det efterlängtade albumet "Voyage", med hits som "I still have faith in you" och "When you danced with me".

Foto: Baillie Walsh/TT

När gruppmedlemmarna Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad inte spelar in musik lever de fyra helt separata, och minst sagt lyxiga liv.



Nyheter24 har djupdykt i hur deras boendesituation ser ut.



Så bor Agnetha Fältskog. Foto: Christine Olsson/TT

Agnetha Fältskogs boende

Agnetha Fältskog lever ett lugnt liv på Ekerö i en villa hon ägt sedan 1989. Bostaden var taxerad till närmare 20 miljoner kronor i juni 2018, enligt uppgifter till Expressen.

In i oasen på Helgö släpper Agnetha inte in media och vi får nöja oss med en flygplansbild på villan och den maffiga tomten.

Foto: Stella Pictures/Jocke Berglund

Villan, som ligger vackert belägen precis vid vattnet, är 150 kvadratmeter stor exklusive garage, källarutrymmen och andra biytor, enligt uppgifter från Hitta.se.



Så bor Anni-Frid Lyngstad. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Anni-Frid Lyngstads boende

Och ännu mer hemlig med sin bostad, det är Anni-Frid Lyngstad. Hon bor sedan flera år tillbaka i Schweiz och på Mallorca, vilket försvårar möjligheterna att hitta information om bostäderna.

År 2016 gjorde hon en sällsynt intervju från sitt hem i Spanien i SVT-programmet "Vänligen Lars Lerin". Där skymtar man bostaden, som ligger i närheten av bergsbyarna Deia och Valldemossa, i bakgrunden.

Foto: Skärmavbild/SVT

Foto: Skärmavbild/SVT

Anni-Frid Lyngstad växlar solen på Mallis med en härlig tillvaro i Schweiz. År 2019 flyttade hon från bergsbyn Zermatt i kantonen Valais till Genolier i kantonen Vaud, enligt La Côte.

Så bor Benny Andersson. Foto: Maja Suslin/TT

Så bor Benny Andersson

Benny Andersson bor sedan nästan 30 år tillbaka i den anrika Villa Lido på Djurgården i Stockholm.

Huset byggdes 1836 av hovmästarinnan och änkegrevinnan Christina Charlotta Piper – och har sedan dess bebotts av en hel rad välbärgad män och kvinnor.

Den nuvarande arrendatorn av huset är Benny och hans hustru Mona Nörklit.

Foto: Wikimedia Commons/Holger Ellgaard

Foto: Wikimedia Commons/Holger Ellgaard

Villa Lido är 500 kvadratmeter stor, exklusive biytor såsom garage och lusthus, enligt Hitta.se. Villan ligger vackert belägen precis vid vattnet.

Foto: Adam Ihse/TT

Björn Ulvaeus bostad

Liksom sina Abba-kollegor så bor Björn Ulvaeus riktigt lyxigt och härligt.

Faktum är att han äger ön Vågaskär på Djursholm, bestående av en fristående sekelskiftsvilla och en landsväg tillbaka till fastlandet.

Foto: Wikimedia Commons/Holger Ellgaard

Foto: Youtube/Stagepool

Den drygt 300 kvadratmeter stora villan har en tillhörande tomt på över 33 000 kvadratmeter. Den är värderad till 54,8 miljoner kronor, enligt Hitta.se.