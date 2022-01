Svenska Influenserparet avslöjar nu svaret på gåtan alla undrar över

Det var 2018 som profilerna Martin Knutsson och Rebecka Nilsson hittade kärleken i varandra. Paret träffades ute via gemensamma vänner då de av ren slump hade hamnat på samma uteställe. Båda profilerna har synts i TV-rutan då Rebecka var med i samma Ex on the beach-säsong som Antonija Mandir 2017 och Martin var med i Are You The One året efter.

Och när de väl sprang in i varandra – då slog det gnistor direkt.



"I mitten av januari så träffade jag den här tjejen en utekväll. Det blev den bästa utekvällen i mitt liv! Nu har vi varit tillsammans i nästan tre månader och under tiden mitt TV-program gått så har vi tvingats hålla vårt förhållande hemligt. Men nu är det tid för världen att veta", skrev Martin på sin Instagram

På grund av att Are You The One då hade sänts på TV så kunde paret inte avslöja sin relation. Bildkälla: Rebecka Nilsson Instagram.

Rebeckas inlägg. Bildkälla: Instagram

Idag har paret givit sig ut på ett äventyr utan dess like. Tillsammans med hunden Puck reser de nu omkring i sin husbil som också gör att de kan övernatta var som helst.

Idag har paret varit på resande fot sedan maj 2021 – och de tycks sannerligen ha förälskat sig i van-livet.

– Jag tror absolut inte att vi kommer att kunna gå tillbaka till tidigare vardag efter det här. Det här känns absolut som det vi vill göra framöver också, berättade Rebecka på sin Instagram.

Hur paret kommer att ha råd att finansiera den typen av livsstil har följarna ännu inte fått svar på.

Men en fråga som ofta kommer upp – valde Rebecka att besvara under sin senaste frågestund.



Följarnas fråga till Martin och Rebecka

Då paret inte har varit hemma i Sverige på dryga ett år så undrar följarna hur det kommer sig att Martin, som är storsnusare, lyckas få tag på snus. Det kan nämligen vara knivigt att få tag på utanför norden.

Snus är inte det enklaste att få tag på när man är på resande fot. Bildkälla: ribecka/Instagram

Så, vad var då parets lösning? För att trolla fram snus – det är inte en förmåga de besitter.

Jo, Rebecka berättade att paret handlat på sig rejält med snus samt att så fort de får Sverigebesök – då ber de snällt om att folk ska köpa med sig.

Där ser man!