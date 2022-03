Det stora fiaskot i Farmen – får det verkligen gå till så här i en finalvecka?

En händelserik och känslostormande säsong av Farmen börjar lida mot sitt slut. I skrivande stund är det bara Helene, Keshia, Monika, Jonas och Cissi som fortfarande är kvar och tävlar om den ärofyllda vinsten.

Som ny tittare på Farmen har jag kommit till många insikter under säsongens gång. Hur mycket jag uppskattar lögnaktigt fulspel, hur sjukt det är med slakten i programmet och hur illa jag tycker om utfrysning av andra deltagare, till exempel.

Men något annat som verkligen slagit mig är hur extremt lång säsongen har varit. Innan den stora finalen kommer vi nå en bra bit över 50 avsnitt, och länge kändes det som att deltagarna på gården aldrig skulle ta slut.

Därför blev jag så provocerad under söndagens Farmen-avsnitt, när ett jämnt Ting avslutades med en utslagningsfråga – att kämparna Prins och Keshia skulle gissa vikten på ett rep.

"Närmast vinner" var premisserna, och kort senare stod det klart att Prins gissning var längst ifrån den faktiska vikten.

Att det upprörde mig så mycket beror delvis på att så mycket vatten (läs: tävlingar, intriger och dueller) hunnit rinna under broarna vid det här laget att det blir ovärdigt att låta slumpen avgöra de kvarvarande deltagarnas öde.

Men också för att det måste kännas just ovärdigt (å det grövsta) för Prins, som åker ut på det sättet så sent in i tävlingen. Och då har jag aldrig ens gillat honom.

Nog för att det kräver god uppskattningsförmåga för att kunna gissa rätt på en rephögs vikt, men det har väl ändå ingenting med livet på en 1800-tals gård att göra? Det känns bara som en nödlösning för att få slut på duellen.

Nej, efter en så lång säsong har jag väldigt svårt att förstå hur utfallet i den stora finalveckan lämnas åt slumpen. Och då kan jag inte ens tänka mig hur det måste kännas för den som tvingas lämna på de grunderna.