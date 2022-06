Naked Attraction Sverige... alltså what the f*ck did I just watch?

To make one thing very clear: Jag har arbetat med dokusåpor likt Paradise Hotel och Ex on the beach i snart nio års tid och inte rört en enda ögonfrans. Jag tillhör långt ifrån den pryda pralinen utan uttrycker mig dagligen som en full sjöman och mycket ska till innan jag vrider på mig i stolen.

Under tisdagen slog jag på Naked Attraction Sverige. Programidén är i grund och botten (inte helt otippat) från UK och går ut på att deltagarna dejtar varandra spritt språngande nakna.

Men det är inte så sensuellt och porrigt som det låter.

Okej om det var ett gäng nakna människor som klämdes in i ett hus på en exotisk ö där the caribbian vibes, den ljumma luften och kokosdoften är ett faktum.

Men nej. Nej nej nej nej nej nej....

I detta program står deltagarna uppradade i en studio. En skärm som täcker deras kroppar hissas stegvis upp bit för bit. Det första som syns är fötter, ben och så vidare. Ni förstår...

De står som skyltdockor och vissa kan skämtsamt röra på sina könsorgan för att "hälsa på sin dejt", då deras ansikten är det enda som inte syns.

Idén låter rolig och lite kul. Men hela min kropp skrek nej.

Jag vet att jag är en vidrig människa som egentligen borde hylla det faktum att olika kroppar visas upp. Men inzoomningen på alla kukar och fittor, skavanker, enhörningstatueringar, röda prickar, olika typer av könshår och hud gav mig samma känsla som när jag precis klivit på en båt som gungar.

Jag förstår att tanken med programmet är ganska fin men det drunknar i mitt huvud i ett hav av piercade hudflikar, snoppar som "hälsar", färgglada tatueringar och blickar som säger "det här kommer jag nog att ångra".

När jag bevittnade en kille med rosa cowboyhatt kliva in i andra avsnittet och ska dejta en tjej med en tatuering som står för "Face Down Ass Upp" så fick jag det svart på vitt:

Jag är helt enkelt för pryd för Naked Attraction.