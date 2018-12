Simon, du kanske inte vann Fridas hjärta – men du vann svenska folkets

Många av oss har fått hjärtat krossat någon gång. Men få av oss har fått det inför hela svenska folket.



Under hela denna höst har det varit en fröjd att sätta på TV:n under onsdagarna för att titta på Bonde söker fru. 50 procent för att jag tycker om det fantastiska konceptet – men 50 procent har helt klart varit att få titta på en av de mest karismatiska människor jag sett i TV-rutan under mina fem år som nöjesjournalist – mjölkbonden Simon.

Hans skratt och goda hjärta genomsyrar hela hans personlighet och det är någonting med den där spralliga blicken som får en att glömma vilken pissig, grå arbetsdag som helst.

I ett land där machokillarna avlöser varandra på Tinder/krogen och vardagen har Simon varit en frisk fläkt. Här skryts det inte om hög inkomst och nytt bänkpress-rekord. Det dras inga "lilla gumman"-lines. Det berättas inte heller om nån lam "hitta sig själv-resa i Asien som man fan somnar av efter 10 minuter innan de ens kommit till den första pad thaien de åt.

Ska jag vara ärlig har många män där ute väldigt mycket att lära av Simon och jag hoppas innerligt att denna bonnadräng lyckats slå upp lite ny mark där ute för killar som är snälla och har stora hjärtan.

Många tjejer som "faller för svin" + gillar bad boys ser ofta inte killar som Simon. Det är därför de flesta av deras relationer går åt helvete och de sitter där bedragna, ensamma och ångerfulla med en hop tjejkompisar som säger att "det antagligen kommer att fungera med nästa kille". Vet inte om macho ansetts manligt tidigare men det är verkligen motsatsen till vad det egentligen är.

Simon Ohlsson i årets Bonde söker fru. Bildkälla: TV4

Att brösta en dumpning som Simon gjorde är någonting jag sällan sett tidigare. Med gråten i halsen tittade han in i kameran och sa hur ont det gjorde och att han inte riktigt förstod hur man kunde göra så mot en annan människa. Han skyllde inte ifrån sig eller kallade någon dumma saker. Han stod där, och tog det.

Tack Simon för att du gjorde denna TV-höst för oss. Tack för att du bjöd på dig själv till 100 procent och vågade titta in i kameran och visa hur förjävligt det kan kännas att bli hjärtekrossad. Du bar fanan för många i år, även för alla killar där ute som är tillsynes blyga och försiktiga men som är de som bär på de riktiga superkrafterna.

Du kanske inte vann Fridas hjärta, men du vann svenska folkets.