Sångaren Mark Lanegan är död

På artistens Twitterkonto ber familjen om att få vara ifred med sorgen och att man inte kommer dela med sig av mer information just nu.

"Vår älskade vän Mark Lanegan gick i morse bort i sitt hem i Killarney, Irland. Han var en älskad sångare, låtskrivare, författare och musiker, 57 år gammal", skriver man.

The Screaming Trees bildades i delstaten Washington i västra USA 1984 och blev en del av Seattles grunge-scen under tidigt 90-tal. Mark Lanegan började i bandet som trummis men blev senare befordrad till sångare.

"Jag var så dålig på trummor att de sade åt mig att sjunga i stället", har han sagt i intervjuer.

1990 släppte Lanegan sitt första soloalbum och senare har han sjungit i banden Queens of the Stone Age och The Gutter Twins.

Han samarbetade även med sångerskan Isobel Campbell, känd från Belle & Sebastian. Ett av hans senaste inhopp var på Manic Street Preachers sista skiva "The ultra vivid lament".