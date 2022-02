Medina stöttar Ukraina från scenen

Duon Sami Rekik och Ali Jammali har blivit tillsagda att fokusera på tävlingen och inte prata för mycket om världssituationen och Rysslands invasion av Ukraina, och är därför inte säkra på om protestbanden får vara med på scenen under lördagens direktsändning.

— Men om någon fotar och filmar det nu så har vi det i alla fall. De har sagt till oss att inte prata för mycket under de här dagarna, men vi känner ju. Och om man kan visa på nåt annat sätt, "on the low", så gör man det, säger Sami Rekik till tidningen.

Den orangea revolutionen var en serie demonstrationer och politiska händelser som ägde rum i Ukraina 2004-2005.