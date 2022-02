Jagger producerar ny dokumentär om James Brown

I ett uttalande uttrycker han sin stora beundran för Brown.

"Han var en fantastisk underhållare som inspirerade mig från första början och var djupt engagerad i medborgarrättsrörelsen. Jag har alltid beundrat James och lärt mig så mycket av honom."

Mick Jagger var även med och producerade spelfilmen "Get on up" med Chadwick Boseman i rollen som James Brown samt HBO-dokumentären "Mr. Dynamite: The Rise of James Brown".

The Roots-grundarna Questlove och Black Thought är också med och producerar den nya dokumentärserien.

"Brows liv är en avgörande historia om kamp, upprättelse och identitet som ligger rätt i tiden och vi är hedrade över att få dela den", säger de i ett uttalande.

Dokumentären "James Brown: Say It Loud" väntas ha premiär 2023.